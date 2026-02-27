교보생명, '2026 희망다솜 장학생 증서수여식' 개최

배출 장학생 500명, 지원금 총 63억원...청년 자립 지원

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 교보생명은 교보교육재단과 함께 '2026년도 교보생명 희망다솜 장학생 증서수여식'을 진행했다고 27일 밝혔다.

교보생명과 교보교육재단은 지난 2003년부터 보육원 퇴소 및 저소득층 대학생을 대상으로 '교보생명 희망다솜 장학사업'을 이어오고 있다. 경제적 어려움을 겪는 청년들이 학업에 전념할 수 있도록 돕고, 나아가 사회에 긍정적인 영향을 전하는 '참사람'으로 성장할 수 있도록 지원하기 위해서다.

매년 새내기 대학생 20여 명을 선발해 졸업할 때까지 장학금과 함께 커뮤니티 활동을 지원하며 청년들이 안정적인 자립 기반을 형성하도록 돕는다. 또한 성적이 우수한 학생에게는 별도의 성적우수장학금을 지급하며, 독서를 통해 참사람으로 성장할 수 있도록 해마다 교보문고 도서지원금도 제공한다.

신창재 교보생명 대표이사 겸 이사회 의장. [사진= 교보생명]

지금까지 희망다솜 장학사업을 통해 배출된 장학생은 500명을 넘어섰으며, 그동안 지원한 금액은 63억원에 달한다.



27일 서울 종로구 교보생명빌딩에서 열린 증서수여식에는 올해 새롭게 선발된 희망다솜 24기 신입생 20명을 포함해 약 80여 명의 장학생이 참여했다.

참여 학생들은 교보생명 희망다솜 장학생의 일원으로서 책임을 낭독하는 시간을 가졌으며 희망다솜 장학증서를 받았다.



증서수여식에 이어 장학생 간 교류를 위한 네트워킹 프로그램도 진행됐다. 이들은 '나의 인생지도 그리기'와 만다라트 활동을 통해 자신의 가치와 목표를 정리하고, 서로의 생각을 나누며 향후 학업과 진로 방향을 구체화하는 시간을 가졌다.

교보생명 관계자는 "교보생명 희망다솜 장학사업은 경제적 지원은 물론, 청년들이 자신의 가능성을 발견하고 주체적으로 성장할 수 있도록 돕는 데 의미가 있다"며 "장학생들이 불안보다 기대를 안고 미래를 준비할 수 있도록 든든한 버팀목이 되겠다"고 말했다.

교보생명과 교보교육재단은 보호종료를 앞둔 장학생들이 사회에 안정적으로 안착할 수 있도록 학자금 지원 외에도 사회교육, 인적 네트워크 형성 등 다양한 지원을 이어갈 예정이다.

