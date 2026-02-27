"피로한 명절 뒤 한 끼 해결" BBQ, 라이브 커머스로 HMR 판매 드라이브

스모크치킨 3세트 특가 구성…이벤트·쿠폰 더해 구매 혜택 강화

간편성·가성비 앞세운 라이브 방송 전략…HMR 구매 전환 효과 기대

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 설 연휴 동안 명절 음식과 신선 식품 소비가 집중된 이후 음식 준비로 인한 피로감과 조리 부담을 덜 수 있는 간편식 수요가 증가하는 가운데, 제너시스BBQ 그룹이 라이브 커머스를 통한 HMR 판매 확대에 나섰다.

27일 BBQ는 카카오쇼핑라이브를 통해 'BBQ 스모크치킨 빅 세일' 라이브 방송을 진행한다고 밝혔다.

제너시스BBQ 그룹이 카카오쇼핑라이브를 통한 'BBQ 스모크치킨 빅 세일' 라이브 방송을 진행한다. [사진=BBQ 제공]

이번 방송에서는 가정간편식(HMR) 제품인 BBQ 스모크치킨 560g 제품 3세트를 특별 구성으로 선보이며, 라이브 방송 한정 최대 45% 할인 혜택을 제공한다. 명절 이후 간편성과 실용성을 중시하는 소비 흐름을 겨냥한 프로모션이다.

BBQ 스모크치킨은 100% 국내산 엉치살(넓적다리) 부위를 사용해 부드러운 식감과 풍부한 육즙을 살린 제품이다. 물참나무로 12시간 이상 숙성·훈연하는 공정을 거쳐 깊고 은은한 스모크 향이 속살까지 배어 있는 것이 특징이다.

BBQ는 앞선 카카오쇼핑라이브 방송을 통해 간편식 및 HMR 제품에 대한 소비자 호응을 확인했으며, 당시 스모크치킨을 포함한 제품군 판매 증가로 라이브 커머스 채널의 구매 전환 효과를 경험했다. 이번 방송에서도 할인 혜택과 함께 참여형 이벤트를 마련해 구매 유인을 강화했다.

라이브 방송 중 구매 인증 고객을 대상으로 추첨을 통해 'BBQ 자메이카 통다리 바베큐 170g(5팩)'을 증정하고, 스모크치킨 포토리뷰 작성 고객 일부에게는 'BBQ 황금올리브치킨+콜라 1.25L' 기프티콘을 제공한다. 구매 금액에 따라 3만 원 이상 2,000원, 5만 원 이상 4,000원 할인 쿠폰도 추가 지급된다. BBQ 관계자는 "설 연휴 이후 간편성과 실용성을 중시하는 구매 경향이 두드러진다"며 "라이브 커머스를 통해 합리적인 가격과 다양한 혜택을 동시에 제공할 계획"이라고 말했다.

