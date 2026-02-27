"美 주택담보대출 금리, 2022년 이후 처음으로 6% 아래로"

[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 미국의 30년 고정 모기지 금리가 3년여 만에 처음으로 6% 아래로 내려왔다고 월스트리트저널이 26일(현지시간) 보도했다. 봄철 주택 성수기를 앞두고 시장에 긍정적 신호가 켜졌다는 평가가 나온다.

프레디맥에 따르면 이번 주 30년 만기 고정 모기지 평균 금리는 5.98%로 집계됐다. 이는 2022년 9월 이후 최저치다.

미국 플로리다주 팜비치가든스의 신규 주택 건설 현장 [사진=블룸버그통신]

금리는 지난해 1월 한때 7%를 웃돌았지만, 물가 둔화와 경기 불확실성 확대, 지난해 하반기 미 연방준비제도(Fed·연준)의 세 차례 기준금리 인하 등에 힘입어 최근 수개월간 완만한 하락세를 이어왔다.

시장에서는 6% 하회가 '심리적 전환점'이 될 수 있다고 본다. 모기지 업체 로켓의 빌 밴필드 최고사업책임자(CBO)는 "3%대 초저금리로 돌아가기는 어렵다는 점을 수요자들도 인식하고 있다"며 "이제 5~6% 구간이 새로운 기준"이라고 말했다. 금리 앞자리가 5%로 내려오면 대기 수요가 움직일 수 있다는 설명이다.

다만 아직 거래 회복 조짐은 뚜렷하지 않다. 모기지은행협회(MBA)에 따르면 주택 구입용 모기지 신청은 지난주 계절조정 기준 지난해 4월 이후 최저 수준으로 감소했다. 1월 기존주택 판매도 전월 대비 8.4% 줄어 약 4년 만에 가장 큰 낙폭을 기록했다.

높은 집값과 각종 비용 부담도 변수다. 2019년 이후 주택 가격은 50% 이상 상승했고, 보험료·재산세·공공요금 인상도 가계 부담을 키우고 있다. 고용 불안 역시 매수 심리를 제약하는 요인으로 꼽힌다.

주택 전문 투자은행 웰런어드바이저리의 마거릿 웰런 최고경영자(CEO)는 "주택 판매를 좌우하는 것은 금리보다 일자리와 소비자 신뢰"라고 지적했다.

그럼에도 금리 하락은 구매력 개선으로 직결된다. 온라인 부동산 플랫폼 질로에 따르면 1월 금리가 6% 안팎일 때 미국 중위소득 가구가 감당할 수 있는 주택 가격은 33만1,483달러로 2022년 이후 가장 높은 수준이었다.

한편 트럼프 대통령은 1월 패니메이와 프레디맥이 2,000억달러 규모의 모기지 채권을 매입하겠다고 밝히며 금리 인하를 통한 주거비 완화를 추진해 왔다. 다만 추가 조치 없이는 시장 전반의 회복이 제한적일 수 있다고 평가도 나온다.

전문가들은 올해 모기지 금리가 5% 후반에서 6% 초반 범위에서 크게 벗어나지 않을 것으로 보고 있다. 수요가 살아날 경우 경쟁 심화로 집값이 다시 오를 수 있다는 점도 잠재적 위험 요인으로 지적된다.



