李대통령, 3월 1~4일 싱가포르·필리핀 국빈 방문…AI·원전·조선·핵심광물 협력

국빈으로 양국 방문…정상회담·서밋·친교 일정

'전략적 동반자' 싱가포르…기존 협력도 공고히

'전통적 우방국' 필리핀…CSP 비전도 구체화

[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령이 오는 3월 1일부터 4일까지 싱가포르와 필리핀을 국빈 방문한다. 싱가포르에서는 인공지능(AI)과 원전 등 미래 유망 분야 협력을 강화하고 필리핀에서는 조선·핵심 광물 분야 협력 기반을 확대해 나간다.

강유정 청와대 대변인은 27일 "이 대통령이 3월 1일부터 3일까지 싱가포르에서 로렌스 웡 총리와 정상회담과 친교 오찬을 한다"고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 이재명 대통령이 지난 27일 말레이시아 쿠알라룸푸르에서 열린 제28차 아세안+3 정상회의에서 개회사를 하고 있다. [사진=대통령실] 2025.10.28 photo@newspim.com

싱가포르에서 이 대통령은 타르만 샨무가라트남 대통령과 면담, 국빈 만찬 일정을 한다. 두 나라가 공동으로 여는 AI 커넥트 서밋에 참석해 미래 AI 리더들과 대화를 나눈다.

강 대변인은 "싱가포르는 역내 자유무역질서를 선도하는 교통과 물류, 금융 허브로 지난해 수교 50주년을 맞아 전략적 동반자 관계를 수립한 바 있다"고 말했다.

강 대변인은 "이번 국빈 방문을 계기로 격상된 관계에 걸맞게 통상·투자·인프라 기존 협력을 한층 공고히 하고 AI·원전 미래 유망 분야로 협력의 외연을 확대할 것"이라고 기대했다.

이 대통령은 이어 3월 3일부터 4일까지 필리핀 마닐라를 찾는다. 페르디난드 로무알데즈 마르코스 주니어 대통령과 정상회담을 하고 국빈만찬과 비즈니스 포럼 일정을 소화한다.

필리핀은 한국이 동남아시아에서 처음으로 수교했다. 아시아 국가 중 처음이자 최대 규모로 한국전쟁에 파병한 전통적인 우방국이다. 특히 한-필리핀 정상회담이 열리는 3월 3일은 수교 77주년이 되는 날이다.

강 대변인은 "이번 방문을 계기로 방산과 인프라, 통상 분야에서 실질 협력을 더욱 심화하고 원전과 조선, 핵심광물, AI 등 미래 유망 분야에서 협력의 기반을 강화해 나갈 것"이라고 기대 효과를 설명했다.

강 대변인은 "올해 아세안 의장국 필리핀과 내년 의장국 싱가포르에 대한 양자 방문은 지난해 한-아세안 정상회의에서 천명한 CSP 비전을 구체화하고 본격적으로 이행하는 데에도 기여하는 중요한 계기가 될 것"이라고 강조했다.

CSP는 이재명 정부의 대아세안 외교 비전이다. 꿈과 희망을 이루는 조력자(Contributor), 성장과 혁신의 도약대(Springboard), 평화와 안정의 파트너(Partner)를 지향한다는 뜻을 담고 있다.

