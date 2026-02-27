전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.02.28 (토)
KYD 디데이
증권·금융 증권

속보

더보기

[개장시황] 코스피 1%대 하락...美 반도체주 조정 여파

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

외국인·기관 동반 순매도에도 개인 1조원대 순매수로 하단 방어 시도
코스닥도 약보합…환율 1430원대 출발

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 코스피가 6거래일 연속 상승에 따른 단기 과열 부담과 미국 반도체주 조정 여파에 장 초반 약세를 보이고 있다. 전날 6300선을 돌파한 이후 차익실현 매물이 출회되며 숨 고르기에 들어간 모양새다.

27일 한국거래소에 따르면 이날 오전 9시 5분 기준 코스피 지수는 전 거래일 대비 65.68포인트(1.04%) 내린 6241.59에 거래되고 있다. 개인이 1조2465억원을 순매수하며 저가 매수에 나선 반면, 외국인과 기관은 각각 1조1498억원, 964억원을 순매도하고 있다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 27일 코스피 지수가 전 거래일보다 109.78포인트(1.74%) 하락한 6197.49에 출발했다. 코스닥 지수는 전 거래일보다 12.75포인트(1.07%) 내린 1175.40에 시작했다. 서울 외환시장에서 달러/원 환율은 전 거래일 주간거래 종가보다 6.4원 오른 1432.2원에 개장했다. 이날 오전 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 딜러들이 업무를 보고 있다. 2026.02.27 mironj19@newspim.com

시가총액 상위 종목 대부분이 약세다. 삼성전자(-1.83%), SK하이닉스(-2.82%), 현대차(-1.31%), 삼성전자우(-2.96%), LG에너지솔루션(-0.94%), SK스퀘어(-2.21%), 삼성바이오로직스(-0.96%), 기아(-2.91%) 등이 하락하고 있다. 두산에너빌리티(4.72%), 한화에어로스페이스(2.60%) 등 일부 방산·원전 관련주는 강세를 나타내고 있다.

코스닥 지수도 하락 흐름을 보이고 있다. 같은 시각 코스닥 지수는 전 거래일보다 4.58포인트(0.39%) 떨어진 1183.57을 기록 중이다. 개인이 1562억원 어치 사들이고 있는 가운데 외국인과 기관은 각각 576억원, 706억원 어치를 팔아치우고 있다.

종목별로는 에이비엘바이오(1.05%), 리가켐바이오(1.44%), 삼천당제약(7.93%) 등이 상승하고 있다. 반면 에코프로(-1.30%), 알테오젠(-0.74%), 에코프로비엠(-1.82%), 레인보우로보틱스(-2.84%), 코오롱티슈진(-2.86%), 리노공업(-2.15%), 케어젠(-3.22%) 등은 약세다.

간밤 뉴욕증시는 엔비디아의 실적 발표 이후 차익실현 매물이 출회되며 혼조세로 마감했다. 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 전장보다 272.93포인트(1.18%) 하락한 2만2879.14에, 스탠더드앤드푸어스(S&P)500 지수는 37.12포인트(0.53%) 내린 6909.01에 장을 마쳤다.

특히 필라델피아 반도체 지수(SOX)가 3.19% 하락하며 그간 이어졌던 강세 흐름에 제동이 걸렸다. 엔비디아를 비롯해 AMD, 브로드컴 등 주요 반도체주 전반으로 매도세가 확산되면서 투자심리가 위축된 모습이다.

이성훈 키움증권 연구원은 "금일 국내 증시는 코스피가 6거래일 연속 상승하며 단기 과열 부담 누적된 가운데 전일 엔비디아 실적 발표 이후 차익실현 매물 출회되며 조정세를 보인 미국 반도체주 흐름(필라델피아 반도체 지수 -3.2%) 등을 반영하며 하락 출발할 것"이라며 "다만 최근 개인투자자 중심의 급격한 매수세가 지수 상승을 주도하고 있다는 점을 감안한다면, 장중 국내 대형주로의 저가 매수 유입 등이 지수의 하단을 일부 지탱해 줄 것으로 판단된다"고 말했다.

한편 이날 서울 외환시장에서 달러/원 환율은 전 거래일(1425.8원)보다 6.4원 오른 1432.2원에 출발했다.

rkgml925@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
'모텔 연쇄 살인' 피의자 신상공개 검토 [서울=뉴스핌] 조준경 기자 = 검찰이 '강북 모텔 연쇄 살인 사건' 피의자인 20대 여성 김모 씨에 대한 신상공개 여부를 검토 중이다. 26일 검찰 따르면 서울북부지검은 김씨 신상 공개 여부를 논의하기 위해 신상정보공개심의위원회 개최를 검토하고 있다. [서울=뉴스핌] 최상수 기자 = 서울북부지검 검찰은 2024년 1월 시행된 중대범죄신상공개법에 따라 강력범죄 등 특정중대범죄 혐의가 있는 피의자를 신상정보공개심의위원회에 회부해 신상 공개 여부를 결정할 수 있다. 피해자 유족도 김씨 신상 정보 공개를 요구하고 있다. 김씨 범행으로 숨진 두 번째 피해자 A씨 유족 법률대리인인 남언호 변호사는 이날 보도자료를 통해 "(김씨 범행은) 우리 사회가 경험한 가장 냉혹하고 계획적인 연쇄 범죄 중 하나"라며 "그럼에도 경찰이 신상 공개를 하지 않겠다는 내부 방침을 정한 사실을 납득할 수 없다"고 강조했다.  이에 앞서 서울 강북경찰서는 지난 19일 오전 살인과 마약류 관리법 위반 혐의로 김씨를 서울북부지검에 구속 송치했다. 김씨는 지난해 12월 중순부터 이달 9일까지 20대 남성 3명에게 벤조디아제핀계 약물이 든 음료를 건네 2명을 숨지게 하고 1명이 의식을 잃게 한 혐의를 받는다. 김씨는 경찰 조사에서 병원에서 처방받은 약물을 숙취해소제에 타서 들고 다녔다고 진술했다. 또 남성들에게는 모텔 등에서 의견이 충돌해 이를 건넸다고 주장했다. 그러나 경찰은 김씨가 첫 범행 이후 약물 양을 늘렸다고 진술한 점, 휴대전화 포렌식 자료 등을 볼 때 사망 가능성을 충분히 인지했던 것으로 판단하고 상해치사가 아닌 살인죄를 적용해 검찰에 송치했다. 다만 경찰은 이번 사건이 신상공개 요건을 충족하지 않는다고 판단해 김씨 신상을 비공개했다.  한편 경찰은 지난달 24일 김씨가 다른 남성에게 약물이 든 음료를 건네 의식을 잃게 한 정황을 추가로 확인하고 조사하고 있다. calebcao@newspim.com 2026-02-26 17:38
사진
이부진, 아들 서울대 입학식 참석 [서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 이부진 호텔신라 사장이 26일 서울 관악구 서울대학교에서 열린 2026학년도 입학식에 참석해 아들 임동현군의 입학을 축하했다. 이 사장은 이날 모친인 홍라희 리움미술관 명예관장과 함께 서울대를 찾아 임군의 입학을 기념해 사진을 찍기도 했다.  [서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 이부진 호텔신라 사장(사진 왼쪽)과 홍라희 리움미술관 명예관장이 26일 서울 관악구 서울대학교 2026학년도 입학식에 참석해 아들 임동현군의 입학을 축하하고 있다.  khwphoto@newspim.com 임군은 최근 서울 휘문고등학교를 졸업하고 2026학년도 수시모집 전형으로 서울대 경제학부에 합격했다. 고교 시절 내신 성적이 상위권이었으며 대학수학능력시험에서도 한 문제만 틀린 것으로 알려졌다. 서울대 26학번이 된 임군은 외삼촌인 이재용 삼성전자 회장(서울대 동양사학과 87학번)의 후배가 됐다. 이날 입학식 현장에서 이 사장의 패션도 눈길을 끌었다. 이 사장은 크림색 계열의 디올 재킷에 에르메스 버킨백을 매치한 차분한 차림으로 참석했다. 단정한 헤어스타일과 절제된 스타일링으로 재계 인사다운 단아한 이미지를 보였다는 평가가 나왔다. [서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 이부진 호텔신라 사장(사진 왼쪽)과 홍라희 리움미술관 명예관장이 26일 서울 관악구 서울대학교 2026학년도 입학식에 참석해 아들 임동현 군의 입학을 축하하고 있다. khwphoto@newspim.com nrd@newspim.com 2026-02-26 16:27

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동