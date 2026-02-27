아시아나항공, 홍콩·푸껫 노선 마일리지 전용기 운항

4~6월 홍콩 노선 44편, 푸껫 노선 24편

[서울=뉴스핌] 김아영 기자 = 아시아나항공이 홍콩·푸껫 노선에 국제선 마일리지 전용기를 운영한다고 27일 밝혔다.

이번 국제선 마일리지 전용기는 4월 13일부터 6월 28일까지 인천~홍콩 44편, 4월 7일부터 6월 28일까지 인천~푸껫 24편 총 68편 운영할 계획이다. 판매 상황에 따라 유상 좌석으로도 구매 가능해 고객 선호에 따라 마일리지 항공권과 유상 항공권을 자유롭게 선택할 수 있다.

아시아나항공 항공기. [사진=아시아나항공]

해당 마일리지 전용기는 이날부터 예약이 가능하며, 잔여 좌석 전체를 마일리지로 구매할 수 있다. 특히 이번 마일리지 전용기는 홍콩 노선을 최초로 운항한다.

홍콩 노선 마일리지 항공권은 편도 기준 이코노미 클래스는 1만5000마일, 비즈니스 클래스는 2만2500마일이 공제된다. 푸껫 노선은 동일 기준 이코노미 2만마일, 비즈니스 3만마일이 사용된다. 단, 성수기 기간에는 비수기 대비 50%가 추가 공제된다.

또한, 아시아나항공은 지난 25일부터 국내선 제주 노선 마일리지 전용기 예약을 오픈했다. 이번 국내선 마일리지 전용기는 3월 4일부터 18일까지 운영되며 매일 김포발 제주행 4편, 제주발 김포행 4편 총 120편의 항공편에서 마일리지 좌석이 최대한 공급된다. 국제선 마일리지 전용기와 마찬가지로 잔여 좌석 상황에 따라 유상 좌석으로도 판매 된다.

또한, 지난 10일부터 국제선 마일리지 항공권 할인 프로그램인 '마일리지 나우' 프로모션에 부다페스트, 프라하, 런던 유럽 3개 노선이 추가되어 총 32개 노선에 할인이 적용된다. 판매기간은 내달 29일까지, 탑승기간은 5월 31일까지다. 평수기 왕복 기준 이코노미·비즈니스 클래스 동일하게 1만 마일리지 할인을 받을 수 있다.

아시아나항공 관계자는 "고객의 마일리지 활용 편의성과 선택의 폭을 확대하기 위해 신규 노선을 포함한 국제선·국내선 마일리지 전용기를 운영하게 됐다"며 "앞으로도 고객들이 마일리지를 폭 넓게 사용하실수 있도록 다양한 방안을 적극 검토해 나갈 예정"이라고 말했다.

aykim@newspim.com