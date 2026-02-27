"품절 디저트가 소주로"…하이트진로, '두쫀쿠향에이슬' 한정 출시

초콜릿·피스타치오 향미 구현…대학가 중심 신학기 시즌 공략

협업·한정판 전략 이어간 '에이슬' 시리즈…젊은 소비자 접점 확대

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 품절 대란을 일으킨 디저트 '두쫀쿠'가 주류 시장으로 확장된다.

27일 하이트진로는 트렌디한 디저트 감성을 담은 '두쫀쿠향에이슬'을 한정 출시하며 MZ세대 공략에 나선다고 밝혔다. 최근 두쫀쿠가 베이커리와 음료 등 다양한 카테고리로 확산되는 가운데, 업계 최초로 이를 주류 제품으로 구현해 차별화를 꾀했다.

두쫀쿠향에이슬 포스터 이미지. [사진=하이트진로 제공]

'두쫀쿠향에이슬'은 두바이 쫀득 쿠키 특유의 초콜릿과 피스타치오 향미를 조화롭게 담아 달콤하면서도 고소한 풍미를 구현한 것이 특징이다. 제품 패키지는 초콜릿과 피스타치오를 연상시키는 브라운과 그린 컬러 조합을 적용해 시각적 즐거움까지 강조했다.

신제품은 대학교 신학기 시즌에 맞춰 3월 3일부터 전국 대학가와 중심 상권, 대형마트 등에서 판매된다. 알코올 도수는 12도이며 360ml 병 제품으로 출시돼 가벼운 음용 경험을 원하는 젊은 소비자 수요를 겨냥했다.

하이트진로는 기존 소주의 틀을 벗어난 '에이슬' 시리즈를 통해 다양한 한정판 제품을 선보이며 젊은 세대와의 접점을 확대해왔다. 비타500에이슬, 메로나에이슬, 아이셔에이슬, 핵아이셔에이슬 등 협업 제품으로 화제를 모은 바 있다. 하이트진로 마케팅실 관계자는 "최신 디저트 트렌드를 반영한 두쫀쿠향에이슬을 통해 특별한 술자리와 색다른 음용 경험을 제공할 것"이라며 "새로운 시도로 트렌드를 이끌어 가겠다"고 밝혔다.

