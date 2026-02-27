에쓰오일, 고용부 '안전관리 상생협력사업' 우수기업 선정

[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = S-OIL(대표 안와르 알 히즈아지)은 고용노동부 주관 '2025년 대·중소기업 안전보건 상생협력사업' 평가에서 협력업체 대상 예방 중심 안전관리 체계 구축 및 현장 안전수준 향상 활동의 성과를 인정받아 우수기업으로 선정됐다고 27일 밝혔다.

S-OIL은 2025년 상생협력사업을 통해 70개 협력업체를 대상으로 ▲KOSHA-MS 신규 인증 및 사후관리 지원 ▲작업단계 세분화 위험성평가 고도화 컨설팅 ▲화학물질·밀폐공간·근골격계 등 고위험 작업 개선 ▲이동형 휴게시설 및 스마트 에어백 지원 ▲안전보건 워크숍 및 위험성평가 경진대회 개최 등 다양한 안전보건 활동을 추진했다.

S-OIL은 고용노동부 주관 '2025년 대·중소기업 안전보건 상생협력사업' 평가에서 우수기업으로 선정됐다. [사진=S-OIL]

특히 협력업체의 자율적 위험성평가 체계 정착과 실행력 강화, 현장 중심 작업환경 개선을 통해 공급망 전반의 안전관리 수준을 실질적으로 향상시킨 점이 높은 평가를 받았다.

홍승표 S-OIL CSO는 "상생협력은 단순 지원이 아닌 협력업체의 자율 안전관리 역량을 강화하는 것이 핵심"이라며 "앞으로는 위험성평가 데이터 기반 관리체계 고도화와 전자작업허가 시스템 확대를 통해 협력사와 함께 예방 중심의 안전문화를 더욱 발전시켜 나가겠다"고 밝혔다.

