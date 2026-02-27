호전실업, 지난해 매출 5208억원·전년比 12.3% ↑

아크테릭스 758% 급증·스웨덴 군복 338% 성장

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 고기능성 의류 생산 전문기업 호전실업은 2025년 매출액 5208억원을 기록하며 전년 대비 12.3% 성장했다고 27일 밝혔다.

회사에 따르면 2025년 연결기준 매출액은 5208억원, 영업이익은 250억원, 당기순이익은 111억원으로 집계됐다. 아크테릭스와 애슬레타 매출 증가 및 바이어 다변화 전략이 전반적인 매출 성장을 이끌었으며, 하반기 평균환율 상승 효과가 더해지면서 실적 개선을 달성했다.

특히 아크테릭스 공급 물량이 전년 대비 약 758%라는 가파른 성장세를 기록했으며, 스웨덴 군복 또한 약 338% 증가하며 성장을 견인했다. 또한 뉴질랜드 국민 아웃도어 브랜드인 카트만두는 약 92%, 무스너클은 약 243% 각각 증가하는 등 주요 글로벌 바이어들의 매출이 전반적으로 확대됐다.

호전실업 로고. [사진=호전실업]

다만 미국발 관세 이슈에 따른 관세 분담 비용이 발생하면서 영업이익이 일부 감소했다. 당기순이익은 환율 변동성 확대로 외환관련 손실이 증가하며 감소 요인으로 작용했다.

회사 관계자는 "올해 아크테릭스 매출이 두 배 이상 증가할 것으로 전망되는 가운데, 글로벌 워크웨어 브랜드 칼하트의 신규 매출도 본격적으로 실적에 반영될 예정"이라며 "관세 정책 변화 가능성에 대한 선제적 대응을 통해 수익성 개선 흐름을 이어가겠다"고 밝혔다.

