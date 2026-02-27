태극제약 '도미나크림', 24년 연속 국내시장 점유율 1위 달성

전년 대비 37.8% 성장

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 태극제약의 대표 기미 치료제 '도미나크림'이 국내 기미·색소침착 치료제 시장에서 24년 연속 시장 점유율 1위를 달성했다.

의약품 시장조사기관 아이큐비아(IQVIA) 데이터에 따르면, 도미나크림은 2002년부터 2025년까지 기미·색소침착 치료제 주성분인 히드로퀴논 성분 부문에서 24년 연속 매출액 기준 시장 점유율 1위를 유지했다. 2025년 기준 도미나크림의 시장 점유율은 46.7%로 나타났으며, 도미나라이트크림을 포함한 합산 매출은 약 87.7억 원으로 집계됐다. 이는 전체 시장의 50% 이상에 해당한다.

태극제약 도미나크림 3종 [사진=태극제약]

도미나크림은 기미·색소침착 치료제 간 경쟁이 심화되는 상황에서도 시장 점유율 1위를 지켜냈다. 2024년 59.1억 원이었던 매출은 2025년 81.5억 원으로 증가해 전년 대비 37.8% 성장했다.

1985년 출시 이후 약 40년 동안 기미, 주근깨 등 색소침착 치료제로 꾸준히 사랑받아 온 도미나크림은 주성분인 히드로퀴논(Hydroquinone)을 통해 멜라닌 생성을 억제하고 색소침착 개선에 효과가 있다.

태극제약 관계자는 "24년이라는 긴 시간 동안 변함없이 1위를 유지할 수 있었던 것은 도미나크림의 품질에 대한 소비자들의 깊은 신뢰 덕분"이라며 "앞으로도 색소침착 치료 분야에서 축적된 연구 역량을 바탕으로 제품 경쟁력을 강화해 나갈 것"이라고 밝혔다.

한편, 태극제약은 69년간 축적해 온 연구 기술력을 바탕으로 현대인의 피부 고민에 맞춘 다양한 기능성 라인업을 확대하며 기미 치료제 시장에서의 입지를 더욱 공고히 할 계획이다.

sykim@newspim.com