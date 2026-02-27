전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.02.28 (토)
KYD 디데이
산업 전기·전자

속보

더보기

[갤럭시 언팩] 2억 화소에 AI 노출 제어까지…갤럭시 S26, 야간 촬영 승부수

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

사용자 '촬영·편집·공유' 전 과정 간결화 초점
나이토그래피 강화·프로비주얼 엔진 고도화

[샌프란시스코(미국)=뉴스핌] 김정인 기자 = '갤럭시 S26 시리즈'의 카메라 전략은 하드웨어 성능 개선과 인공지능(AI) 처리 고도화를 두 축으로 한다. 조리개값을 낮춰 빛 유입량을 확대한 나이토그래피(Nightography), AI 기반 이미지 처리 엔진 '프로비주얼 엔진(ProVisual Engine)'의 고도화, 멀티모달 입력을 지원하는 '포토 어시스트(Photo Assist)' 기능 확장이 핵심이다.

◆ 더 밝아진 나이토그래피…하드웨어·AI 결합

조성대 삼성전자 모바일경험(MX)사업부 비주얼솔루션팀장 부사장은 25일(현지시간) 미국 샌프란시스코에서 열린 행사에서 이 같은 카메라 전략을 직접 소개했다.

[샌프란시스코=뉴스핌] 김정인 기자 = 25일(현지시간) 미국 샌프란시스코에서 진행된 갤럭시 카메라 혁신 브리핑에서 조성대 삼성전자 MX사업부 비주얼솔루션팀장 부사장이 설명하고 있는 모습. 2026.02.25 kji01@newspim.com

삼성전자는 그동안 고객 요구를 바탕으로 카메라 경험을 ▲Essence of Light(빛의 본질) ▲Human Presence(마음을 담은 인물사진) ▲Any time, even Night(밤을 포함한 모든 순간) ▲Creative for All(모두를 위한 크리에이티브) ▲AI Beyond Limits(한계를 넘은 AI) 등 5가지 축으로 정리해 발전시켜 왔다. 이를 관통하는 개념은 '삶의 모든 순간을 기술의 언어로(Every shot becomes life's language)'로, 화질 튜닝과 편집 경험, 공유 방식까지 전 과정을 아우르는 방향으로 진화해 왔다는 설명이다.

이번 S26 시리즈는 촬영·편집·공유에 이르는 전 과정을 보다 간결하게 만드는 데 초점을 맞췄다.

'갤럭시 S26 울트라'는 ▲2억 화소 광각 ▲5000만 화소 초광각 ▲5000만 화소 망원(5배 광학 줌) ▲1000만 화소 망원(3배 광학 줌)으로 구성된 카메라 시스템을 탑재했다. 2억 화소 광각 렌즈의 조리개값은 F1.4, 5000만 화소 5배 망원 렌즈는 F2.9로, 전작(S25 울트라의 F1.7·F3.4) 대비 각각 47%, 38% 밝아졌다. 일반적으로 조리개값이 낮을수록 더 많은 빛을 받아들일 수 있어 저조도 환경에서 밝기와 선명도 확보에 유리하다.

하드웨어 개선과 함께 AI도 강화됐다. 어두운 환경일수록 밝기와 선명도 차이를 체감할 수 있도록 설계했으며, 더 많은 빛을 받아들이는 광학 성능 위에 AI가 노이즈와 디테일을 정교하게 제어해 야간 영상 품질을 끌어올렸다는 설명이다.

[샌프란시스코=뉴스핌] 김정인 기자 = 25일(현지시간) 미국 샌프란시스코에서 진행된 갤럭시 카메라 혁신 브리핑에서 조성대 삼성전자 MX사업부 비주얼솔루션팀장 부사장이 설명하고 있는 모습. 2026.02.25 kji01@newspim.com

◆ 프로비주얼 엔진 고도화…노이즈·노출 안정성 강화

프로비주얼 엔진도 한층 고도화됐다. 센서마다 노이즈 특성이 다른 점을 고려해 ISP(Image Signal Processor) 처리 이전 단계에서 각 센서 특성에 맞춰 미세 노이즈를 선제적으로 제거하는 전용 블록을 AP에 추가했다. 이를 통해 밤하늘과 같은 평평한 영역의 노이즈는 줄이면서도 건물 윤곽과 질감 등 주요 디테일은 보다 또렷하게 유지하도록 개선했다.

야간 영상에서 중요한 노출 안정성도 강화했다. 다양한 노출 조건이 포함된 약 1만장의 영상 장면을 수집하고, 데이터 증강(Data Augmentation)을 통해 최대 130만장 규모로 확장 학습한 AI 기반 노출 시스템을 프로비주얼 엔진에 적용했다. 여기에 자이로 데이터(Gyro data) 변화량을 결합해 촬영 중 갑작스러운 장면 전환이나 피사체 변화가 발생하더라도 자연스럽게 밝기를 제어할 수 있도록 했다.

◆ 멀티모달 '포토 어시스트'…합성·생성 한 단계 진화

생성형 편집 기능도 확장됐다. 삼성전자는 정밀한 선택(Segmentation)과 이미지 이해(Image Understanding)를 통해 정확한 프롬프트를 생성하는 전·후처리 기술을 고도화해 왔다. 예컨대 사용자가 지우고 싶은 부분을 대략적으로 지정해도 AI가 삭제 영역을 정밀하게 인식하고, 얼굴 일부가 가려진 사진에서도 전체 이미지를 이해해 자연스럽게 복원하는 방식이다.

[샌프란시스코=뉴스핌] 김정인 기자 = 갤럭시 S26 시리즈. 2026.02.25 kji01@newspim.com

S26 시리즈는 여기에 멀티모달 입력을 더했다. 텍스트뿐 아니라 음성, 합성할 객체 이미지 등을 활용해 사용자가 원하는 장면을 구현할 수 있도록 했다. AI는 사진 속 사람·동물 등 객체를 분류하고 동작·자세·구도 등 18종의 시각적 특징을 분석한 뒤, 사용자가 입력한 명령어를 재작성(Prompt Rewriting)해 합성과 생성의 완성도를 높인다.

예를 들어 가족 사진에 강아지를 추가하고 '눈 내리는 크리스마스 이브 분위기'로 바꿔 달라는 요청이 들어오면 AI가 인물과 강아지의 자세·구도를 분석해 자연스럽게 합성하고 배경과 의상까지 상황에 맞게 조정한다는 설명이다.

또 기존 '그리기 어시스트'는 '크리에이티브 스튜디오'로 확대됐다. 포토 어시스트에 적용된 AI 기술을 기반으로 ▲나만의 스티커 세트 ▲초대장 ▲축하카드 등 다양한 콘텐츠를 생성하고 공유할 수 있도록 했다.

kji01@newspim.com

[관련키워드]

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
'모텔 연쇄 살인' 피의자 신상공개 검토 [서울=뉴스핌] 조준경 기자 = 검찰이 '강북 모텔 연쇄 살인 사건' 피의자인 20대 여성 김모 씨에 대한 신상공개 여부를 검토 중이다. 26일 검찰 따르면 서울북부지검은 김씨 신상 공개 여부를 논의하기 위해 신상정보공개심의위원회 개최를 검토하고 있다. [서울=뉴스핌] 최상수 기자 = 서울북부지검 검찰은 2024년 1월 시행된 중대범죄신상공개법에 따라 강력범죄 등 특정중대범죄 혐의가 있는 피의자를 신상정보공개심의위원회에 회부해 신상 공개 여부를 결정할 수 있다. 피해자 유족도 김씨 신상 정보 공개를 요구하고 있다. 김씨 범행으로 숨진 두 번째 피해자 A씨 유족 법률대리인인 남언호 변호사는 이날 보도자료를 통해 "(김씨 범행은) 우리 사회가 경험한 가장 냉혹하고 계획적인 연쇄 범죄 중 하나"라며 "그럼에도 경찰이 신상 공개를 하지 않겠다는 내부 방침을 정한 사실을 납득할 수 없다"고 강조했다.  이에 앞서 서울 강북경찰서는 지난 19일 오전 살인과 마약류 관리법 위반 혐의로 김씨를 서울북부지검에 구속 송치했다. 김씨는 지난해 12월 중순부터 이달 9일까지 20대 남성 3명에게 벤조디아제핀계 약물이 든 음료를 건네 2명을 숨지게 하고 1명이 의식을 잃게 한 혐의를 받는다. 김씨는 경찰 조사에서 병원에서 처방받은 약물을 숙취해소제에 타서 들고 다녔다고 진술했다. 또 남성들에게는 모텔 등에서 의견이 충돌해 이를 건넸다고 주장했다. 그러나 경찰은 김씨가 첫 범행 이후 약물 양을 늘렸다고 진술한 점, 휴대전화 포렌식 자료 등을 볼 때 사망 가능성을 충분히 인지했던 것으로 판단하고 상해치사가 아닌 살인죄를 적용해 검찰에 송치했다. 다만 경찰은 이번 사건이 신상공개 요건을 충족하지 않는다고 판단해 김씨 신상을 비공개했다.  한편 경찰은 지난달 24일 김씨가 다른 남성에게 약물이 든 음료를 건네 의식을 잃게 한 정황을 추가로 확인하고 조사하고 있다. calebcao@newspim.com 2026-02-26 17:38
사진
이부진, 아들 서울대 입학식 참석 [서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 이부진 호텔신라 사장이 26일 서울 관악구 서울대학교에서 열린 2026학년도 입학식에 참석해 아들 임동현군의 입학을 축하했다. 이 사장은 이날 모친인 홍라희 리움미술관 명예관장과 함께 서울대를 찾아 임군의 입학을 기념해 사진을 찍기도 했다.  [서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 이부진 호텔신라 사장(사진 왼쪽)과 홍라희 리움미술관 명예관장이 26일 서울 관악구 서울대학교 2026학년도 입학식에 참석해 아들 임동현군의 입학을 축하하고 있다.  khwphoto@newspim.com 임군은 최근 서울 휘문고등학교를 졸업하고 2026학년도 수시모집 전형으로 서울대 경제학부에 합격했다. 고교 시절 내신 성적이 상위권이었으며 대학수학능력시험에서도 한 문제만 틀린 것으로 알려졌다. 서울대 26학번이 된 임군은 외삼촌인 이재용 삼성전자 회장(서울대 동양사학과 87학번)의 후배가 됐다. 이날 입학식 현장에서 이 사장의 패션도 눈길을 끌었다. 이 사장은 크림색 계열의 디올 재킷에 에르메스 버킨백을 매치한 차분한 차림으로 참석했다. 단정한 헤어스타일과 절제된 스타일링으로 재계 인사다운 단아한 이미지를 보였다는 평가가 나왔다. [서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 이부진 호텔신라 사장(사진 왼쪽)과 홍라희 리움미술관 명예관장이 26일 서울 관악구 서울대학교 2026학년도 입학식에 참석해 아들 임동현 군의 입학을 축하하고 있다. khwphoto@newspim.com nrd@newspim.com 2026-02-26 16:27

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동