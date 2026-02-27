방미 북핵수석대표 "북미 대화 조기 성사 계속 지원할 것"

정연두 본부장 "미국, 조건 없는 북미대화 입장 재확인…한미 공조 긴밀 유지"

[워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 정부의 북핵 수석대표인 정연두 외교부 외교전략정보본부장은 최근 방미 기간 미국 정부 핵심 인사들과 만나 북한 비핵화 및 한반도 정세와 관련한 협의에서 미국 측의 '조건 없는 북미대화' 입장이 변함없음을 재확인했다고 밝혔다.

정 본부장은 26일(현지시간) 워싱턴DC 주미대사관에서 열린 특파원 간담회에서 "미국이 북한과 전제 조건 없는 대화에 열린 입장임을 다시 확인했다"며 "한미 양국은 각급에서 수시로 소통하며 공조를 긴밀히 유지하기로 했다"고 말했다.

그는 방미 기간 앨리슨 후커 국무부 정무차관, 토머스 디나노 군비통제·국제안보 담당 차관, 마이클 디솜브레 동아태 차관보 등 국무부 핵심 인사들과 연쇄 회동을 갖고 북미 대화 재개 방안과 한반도 현안을 폭넓게 논의했다.

최근 김정은 북한 국무위원장이 제9차 당대회에서 내놓은 대남·대미 메시지에 대해 정 본부장은 "북한의 발언은 우리 측 예측 범위 내에 있었다"며 "우리 정부는 페이스메이커로서 북미 대화 조기 성사를 계속 지원하고 남북 간 긴장 완화와 신뢰 구축 노력을 장기적 시각에서 지속 추진할 계획임을 미국 측에 설명했다"고 전했다.

김 위원장은 당대회 연설에서 "미국이 대조선 적대시 정책을 철회한다면 좋게 지내지 못할 이유가 없다"고 밝히며 대미 관계 개선의 가능성을 시사한 반면, 한국에 대해서는 "동족 범주에서 영원히 배제할 것"이라고 언급해 대남 강경 기조를 이어갔다.

앞서 백악관 당국자도 김 위원장의 발언과 관련해 "미국의 대북정책은 변함이 없다"면서도 "도널드 트럼프 대통령은 아무 전제조건 없이 김정은과 대화하는 데 여전히 열려 있다"고 밝혀 기존 입장을 재확인했다.

정연두 외교부 외교전략정보본부장이 26일(현지시간) 워싱턴DC 주미대사관에서 열린 특파원 간담회에서 발언하고 있다. [사진=워싱턴 특파원단]

dczoomin@newspim.com