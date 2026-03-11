[오늘의 국회일정] 국회의장·상임위·세미나·기자회견·주요 정당 - 3월 11일

◆국회의장
08:03 CBS 박성태의 뉴스쇼 출연
14:00 본량동 영농형태양광 민관협의회 상생협약식 / 광주광역시청 중회의실
◆상임위원회
09:30 재정경제기획위원회 전체회의 / 본관 430호
10:00 과학기술정보방송통신위원회 전체회의 / 본관 627호
10:00 행정안전위원회 법안심사제1소위원회 / 본관 445호
10:00 농림축산식품해양수산위원회 전체회의 / 본관 501호
10:00 보건복지위원회 법안심사제1소위원회 / 본관 601호
10:30 법제사법위원회 법안심사제1소위원회 / 본관 406호
14:00 외교통일위원회 법안심사소위원회 / 본관 402호
14:00 산업통상자원중소벤처기업위원회 중소벤처기업소위원회 / 본관 534호
15:00 법제사법위원회 전체회의 / 본관 406호
◆의원실 세미나
07:00 정동영 의원실 등, 피지컬AI 프론티어 강국 신기술 조찬포럼［시즌3 / 의원회관 신관 제2세미나실
10:00 서영석 의원실 등, 건강보험 중심 약가제도 개편을 통한 재정 지속가능성 확보 국회 토론회 / 의원회관 제8간담회의실
10:00 정태호 의원실 등, 수소경제 민간투자 지속·확대를 위한 정책 방향 토론회 / 의원회관 제2소회의실
10:00 신성범 의원실 등, 정밀지도 구글 반출, 이대로 괜찮은가? / 의원회관 신관 제2세미나실
10:00 김건 의원실, 통상 분쟁이 외교 갈등이 되는 시대 / 의원회관 제5간담회의실
11:00 김영배 의원실, 시간평등서울 정책토크: 시간평등과 노동·이동권 / 의원회관 신관 제1세미나실
13:40 유용원 의원실, AI 시대 K-방산 지속발전을 위한 사이버보안 해법 / 의원회관 제1소회의실
14:00 김한규 의원실 등, 民·商法 전문연구기관의 의의 및 법제화 방안 / 의원회관 제8간담회의실
14:00 남인순 의원실 등, 기후 스튜어드십 강화 방안 국회 토론회: 한국 스튜어드십 코드 개정과 국민연금 / 의원회관 제9간담회의실
14:00 최보윤 의원실, 모두를 위한 관광 접근성 개선을 위한 토론회 / 의원회관 신관 제1세미나실
◆소통관 기자회견
09:20 김영배 의원, [서울시 노동공약 발표 기자회견]
09:40 박은정 의원, [검찰개혁 기자회견]
10:00 정혜경 의원, [CJ대한통운 택배노동자 해고 기자회견]
10:20 박주민 의원, [문화관광스포츠 공약 발표 기자회견]
10:40 권칠승 의원, [경기도 교통혁신 공약 발표 기자회견]
11:20 김미애 의원, [현안 기자회견]
11:40 서미화 의원, [블루페이스메이커 출범 기자회견]
14:00 채현일 의원, [서울시장 선거 기자회견]
14:20 윤종오 의원, [진보당 국회의원단 입법 추진 기자회견]
14:40 조경태 의원, [정치 현안 기자회견]
◆더불어민주당
*정청래 당대표·한병도 원내대표
09:50 강화평화전망대 망배단 시찰 / 인천 강화군 양사면 전망대로 797
10:00 인천 강화군 현장 최고위원회의 / 강화평화전망대 2층 전망대
11:50 인천 강화군 교동대룡리시장 민생현장 방문 / 제비둥지김밥 앞
*정청래 당대표
13:00 <국민 곁으로! 현장 속으로!> 인천 강화군 새우잡이 조업 현장 체험 / 죽산포구
*한병도 원내대표
15:00 한국노동조합총연맹 방문 / 한국노총빌딩 7층
16:00 윤석열 정권 조작기소 진상규명 및 공소취소를 위한 국정조사 추진위원회 제3차 전체회의 / 국회 본관 원내대표회의실
◆국민의힘
*장동혁 당대표·송언석 원내대표
10:00 지역발전 영입 인재 환영식 / 국회 본관 245호
◆조국혁신당
*조국 당대표
12:30 TBS-R <변상욱쇼> 출연
*서왕진 원내대표
09:30 끝까지간다위원회 / 본청 앞 농성장
14:10 SBS <주영진의 뉴스브리핑> 출연 / SBS 방송센터
16:00 개혁진보4당, 송기헌 정치개혁특별위원장 면담 / 국회의원회관 535호
◆개혁신당
*이준석 당대표
08:00 BBS불교방송 <금태섭의 아침저널> 출연
10:00 과학기술정보방송통신위원회 전체회의 / 국회 본관 627호
*천하람 원내대표
07:40 미래리더스포럼 초청강연 / 더 플라자 호텔 서울
09:30 재정경제기획위원회 전체회의 / 국회 본관 430호
