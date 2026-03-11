"글로벌 K팝 팬들 모여라" 롯데타운 명동, 보라색 빛으로 물들인다

롯데백화점, 'Welcome lights' 프로젝트 선봬...본점·에비뉴엘 건물 외벽 조명 연출

[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 롯데백화점이 글로벌 케이팝(Kpop) 팬들을 맞이하기 위해 외국인 관광객들의 대표 쇼핑 명소인 '롯데타운 명동' 일대를 보라색 조명으로 물들이는 '웰컴 라이트스(Welcome lights)' 프로젝트를 선보인다.

롯데백화점은 오는 19~22일까지 나흘 간 매일 오후 6시부터 10시까지 약 4시간 동안 서울 중구 본점(본관 및 신관)과 명품관인 에비뉴엘 건물 외벽을 화려한 보라색 조명으로 연출할 예정이라고 11일 밝혔다.

롯데백화점 기획한 롯데타운 명동 '웰컴 라이트스(Welcome lights)' 연출 모습. [사진=롯데백화점 제공]

이를 통해 한국을 찾은 Kpop 팬들과 외국인 관광객들을 환영하는 이색적인 분위기를 조성하고, '롯데타운 명동' 일대를 찾는 방문객들에게 특별한 야간 경관을 선사할 계획이다.

아울러 외국인 고객을 위한 '케이 웨이브(K-Wave) 쇼핑 위크(K-Wave Shopping Week)' 행사도 마련했다. 이달 19~29일까지 롯데백화점 본점과 잠실점과 롯데아울렛 서울역점에서 진행되며, 글로벌 팬을 맞이하는 'K-웨이브'의 순간을 콘셉트로 제작한 키 비주얼을 중심으로 공간을 연출한다.

외국인 관광객들에게 인기 있는 상품에는 '한국 한정 상품(Korea Only)' 택을 부착하고, 주요 쇼핑 혜택을 정리한 QR코드를 매장 곳곳에 비치해 외국인 고객들이 보다 편리하게 쇼핑 정보를 확인할 수 있도록 할 계획이다.

외국인 고객을 위한 쇼핑 혜택도 다양하게 준비했다. 행사 기간동안 일정 금액 이상 구매한 외국인 고객을 대상으로 구매금액의 7%에 상당하는 롯데상품권 증정 프로모션을 진행한다. 또한 K-패션 전문관 '키네틱 그라운드'에서는 K-패션 일부 브랜드 10% 할인 혜택과 함께 10% 상당의 롯데상품권 증정 프로모션까지 더해 최대 20% 수준의 혜택을 제공한다.

아울러 한국 여행의 추억을 간직할 수 있도록 한국적인 감성을 담은 감사품도 준비했다. 당일 합산 30만원 이상 구매한 외국인 고객에게는 K-굿즈인 '약과 수저 세트'를, 50만원 이상 구매한 외국인 고객에게는 한국 전통 문양이 담긴 '스노우맨 포터블램프'를 선착순 증정한다.

롯데백화점은 방한 외국인 관광객 증가에 맞춰 이번 'K-Wave 쇼핑 위크' 전용 리플렛도 별도로 제작한다. 명동 내 주요 로드숍과 중국 최대 와이파이 도시락 브랜드인 '로밍맨' 등과 협업하여 리플렛을 배포할 예정이다. 또한 해당 리플렛에 패션·스포츠 상품군 20만원 이상 구매시 사용 가능한 3~5% 할인 쿠폰을 함께 담아 외국인 고객들의 쇼핑 만족도를 높일 계획이다.

한편, 롯데백화점은 명동 상권 내 인파 증가에 대비해 백화점 인근 안전관리에도 만전을 기한다. 명동 상권 핵심에 위치한 본점의 경우 평상시 대비 1.5배 이상 수준의 안전요원을 배치하고, 응급환자나 실종 아동 발생 등 돌발 상황에 대응할 수 있는 상황 별 프로세스와 가이드를 마련했다. 또한 유관 기관과 비상 연락망을 구축해 안전 관리 체계도 강화할 예정이다.

박상우 롯데백화점 마케팅부문장은 "3월 중으로 글로벌 Kpop 팬들의 서울 방문이 크게 늘어날 것으로 예상되는 가운데, 명동 상권의 중심인 본점을 거점으로 조명 연출과 K-쇼핑 프로모션을 함께 준비했다"며 "외국인 고객들이 서울에서만 경험할 수 있는 차별화된 쇼핑 콘텐츠와 이벤트를 통해 특별한 방문 경험을 제공하고자 한다"고 말했다.

