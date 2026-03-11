국정원, '지능형 전력망' 보안 가이드라인 공개..."에너지 고속도로 구축 지원"

기후부·한전·전력거래소와 협력해 마련
어제 유관 기관 회의 통해 최초 공유
[서울=뉴스핌] 이영종 통일북한전문기자 = 국가정보원과 국가보안기술연구소는 11일 '지능형 전력망 사이버 보안 가이드라인'을 공개했다.
기후에너지환경부와 한국전력·전력거래소 등 유관기관과 협력해 마련한 이 가이드라인은 AI 확산과 데이터센터 급증으로 전력의 중요성이 날로 커지는 가운데, 국가 기간시설인 전력망을 '사이버 위협'으로부터 보호하고 정부의 국정과제인 '에너지고속도로 구축'을 뒷받침하기 위한 것이라고 국정원은 설명했다.
국정원은 지난 10일 기후부·한전 등 유관기관 실무 담당자들이 참여하는 '전력망 사이버보안 협의회'에서 가이드 라인을 최초로 공유했으며, 금일 '국가사이버안보센터' 홈페이지(www.ncsc.go.kr)에 게시됐다고 밝혔다.
총 171쪽 분량으로 제작된 본 가이드라인은 지능형 전력망을 구성하는 요소 간 연계모델을 제시하고, 11가지 세부 연계유형에 대한 보안위협과 보안대책을 담고 있다.
무엇보다 정보와 인프라가 부족한 민간 사업자도 현장에서 즉시 알맞은 보안대책을 마련·적용할 수 있도록 편의성에 중점을 뒀다는 게 국정원 측 설명이다.
국정원 관계자는 "본 가이드라인을 통해 다양한 사업자간 보안 눈높이를 일치시켜 전반적인 국가 전력망 보안 수준을 강화할 수 있길 기대한다"고 밝혔다.
국정원은 "분산 에너지(태양광·풍력 등 에너지를 사용하는 공간·지역에서 공급·생산하는 에너지)와 지능형 전력망 구축이 활성화되고 있는 상황"이라며 "다양한 민간 발전원 참여와 상호 연계성 증가 등 사이버 공격에 악용될 수 있는 접점이 증가함에 따라 '보안대책 필요성'이 지속 제기돼 왔다"고 밝혔다.
☞지능형 전력망=전력망에 정보통신기술(ICT)을 적용하여, 전기의 공급자와 사용자가 실시간 정보를 교환하는 등의 방법을 통해 전기를 공급함으로써 에너지 효율을 극대화하는 방식.
☞에너지 고속도로=전기를 생산에서 소비지까지 효율적으로 보내는 대규모 전력 전송 인프라.
yjlee@newspim.com