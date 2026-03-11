삼성 '최고급' 내놓자 애플은 '보급형'…스마트폰 1위 수싸움 치열

삼성·애플 생산량 2억4000만대 '공동 1위'

아이폰 보급형 '16e' 흥행에 애플 생산량 급증

상반기 삼성 플래그십·애플 보급형 출시로 전면전

삼성 S26 가격 인상·애플 17e 동결…가격 정책 변수

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 삼성전자와 애플이 신제품을 동시에 내놓으며 글로벌 스마트폰 시장 경쟁이 다시 달아오르고 있다. 삼성전자는 플래그십 '갤럭시 S26 시리즈'를, 애플은 보급형 '아이폰17e'를 앞세워 시장 공략에 나섰다. 최고급 모델과 보급형 모델이라는 상반된 전략이 맞물리면서 스마트폰 시장 1위를 둘러싼 양사의 '수싸움'이 한층 치열해질 전망이다. 특히 양사가 지난해 스마트폰 생산량 기준 공동 1위에 오르며 격차가 사실상 사라진 가운데 출시 전략과 가격 정책이 향후 시장 판도를 가를 변수로 떠오르고 있다.

서울 강남구 삼성 강남 매장을 찾아 새롭게 출시된 '갤럭시 S26' 시리즈를 살펴보고 있다. [사진=뉴스핌DB]

11일 삼성전자와 애플이 각각 '갤럭시 S26 시리즈'와 보급형 '아이폰17e'를 출시하면서 글로벌 스마트폰 시장 경쟁이 한층 치열해질 전망이다.

실제 시장 지표에서도 양사의 경쟁은 갈수록 치열해지는 모습이다. 시장조사업체 트렌드포스에 따르면 지난해 글로벌 스마트폰 생산량 기준으로 삼성전자와 애플은 각각 약 2억4000만대를 기록하며 공동 1위에 올랐다. 생산량 기준으로 애플이 삼성전자와 공동 1위에 오른 것은 2010년대 이후 처음이다. 지금까지 생산량 기준으로 삼성전자는 단독 1위 자리를 유지해 왔다.

삼성전자가 오랫동안 유지해온 생산량 1위 체제가 흔들린 배경에는 애플의 아이폰 판매 확대가 자리 잡고 있다는 분석이 나온다. 카운터포인트리서치에 따르면 글로벌 스마트폰 모델 판매 상위 10개 가운데 아이폰이 차지하는 비중은 2024년 6개에서 2025년 7개로 늘었다. 특히 아이폰16 시리즈와 아이폰17 프로맥스 등 최신 모델이 상위권을 차지하며 판매량을 끌어올렸다.

여기에 보급형 모델인 아이폰16e까지 10위에 진입하면서 애플의 전체 생산량 증가에 영향을 미쳤다는 분석이다. 애플은 지난해 보급형 모델을 기존 '아이폰 SE'에서 'e' 시리즈로 개편하며 제품 출시 전략에도 변화를 줬다. 가을 플래그십 중심이던 구조에서 벗어나 지난해 2월 보급형 아이폰16e를 먼저 출시하며 상반기에도 신제품을 투입하는 방식으로 라인업을 확장했다.

2025년과 2024년 전 세계 베스트셀러 스마트폰 TOP 10 [사진=카운터포인트리서치]

반면 삼성전자는 매년 1~2월 '갤럭시 언팩' 행사를 통해 플래그십 모델을 선보이고 있다. 업계에서는 애플이 상반기 보급형 모델을 투입하면서 삼성전자의 플래그십 출시 시기와 맞물려 시장 경쟁이 더욱 치열해졌다는 분석이 나온다.

지난 2024년 기준 스마트폰 판매량 상위 10개 모델 가운데 보급형 스마트폰은 삼성전자의 갤럭시 A15 5G(5위)와 4G 모델(6위) 두 개뿐이었다. 그러나 지난해 아이폰16e가 새롭게 진입하면서 갤럭시 A16 5G(5위), 갤럭시 A06 4G(6위)와 함께 보급형 모델이 세 개로 늘었다. 업계에서는 애플이 보급형 라인업을 강화하면서 삼성전자의 중저가 시장까지 경쟁 구도가 확대되고 있다는 분석도 나온다.

이번 제품 가격 전략에서도 두 회사의 전략은 엇갈렸다. 삼성전자는 최근 메모리 가격 상승 등 '칩플레이션' 영향으로 갤럭시 S26 시리즈 출고가를 전작 대비 10~30만원 가량 인상했다. 최상위 모델인 갤럭시S26 울트라 1TB는 254만5400원으로, 처음으로 200만원 선을 넘겼다. 반면 애플은 아이폰 17e 256GB 모델 가격을 99만원(미국 기준 599달러)으로, 전작 128GB 모델과 같은 가격에 책정해 가격 동결 혹은 인하 효과를 냈다.

삼성전자는 이번 갤럭시 S26 시리즈를 통해 프리미엄 시장 수요 확대에 나선다. 지난해 갤럭시 S25 시리즈가 판매 호조를 보이며 고가 스마트폰 시장에서 존재감을 키운 데 이어, 최신 인공지능(AI) 기능과 카메라 성능을 앞세운 S26으로 시장 주도권을 강화하겠다는 전략이다.

syu@newspim.com