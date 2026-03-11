모베이스전자, 현금배당 결정...1주당 40원

[서울=뉴스핌] 이나영 기자 = 전장부품 제조기업 모베이스전자는 보통주 1주당 40원의 현금배당을 결정했다고 11일 밝혔다. 시가배당률은 2.89%이며 배당금 총액은 약 29억원, 배당기준일은 지난 2025년 12월 31일이다.
이번 현금배당은 모베이스전자가 2023년 이후 배당을 재개한 것으로 당시 보통주 1주당 10원의 현금배당을 실시한 바 있다.
회사에 따르면 외부 환경 변화와 무관하게 안정적인 사업 운영을 통해 지속적으로 흑자 기조를 유지해 온 결과 배당을 재개할 수 있었다. 특히 모베이스전자는 2025년 연결 기준 잠정실적 당기순이익 208억원을 기록하며 전년 대비 약 23% 증가한 실적을 달성했다.
최근 기업가치 제고 관련 공시가 코스피 대형주를 넘어 코스닥 시장으로 확산되고 있으며 자사주 소각 관련 상법 개정안이 국회 본회의를 통과하는 등 주주환원 정책에 대한 관심이 높아지고 있다. 모베이스전자 역시 이러한 시장 흐름에 발맞춰 안정적인 실적을 기반으로 한 주주환원 정책을 재개했다고 설명했다.
모베이스전자 관계자는 "전기차 전환기라는 업황 불확실성 속에서도 흑자 기조를 이어옴에 따라 이번 배당을 결정할 수 있었다"며 "꾸준한 실적을 통해 앞으로도 주주환원을 위한 재원을 마련하고 이를 실행해 나갈 계획"이라고 밝혔다.
