현대경제연구원, 통합 안전관리 솔루션 '슈퍼세이프' 출시

[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 현대경제연구원은 산업현장의 안전관리 효율성을 높이기 위한 통합 기업 안전관리 솔루션 '슈퍼세이프(Supersafe)'를 출시했다고 11일 밝혔다.

고용노동부에 따르면 최근 3년간 산업재해 사망자는 매년 2000명을 웃돌고 있다. 여기에 중대재해처벌법 시행 이후 기업의 안전관리 책임이 강화되면서, 산업재해 예방 활동과 안전관리 체계 구축을 입증해야 하는 부담도 커지고 있다.

현대경제연구원 슈퍼세이프. [사진=현대그룹]

슈퍼세이프는 이러한 산업환경 변화에 대응해 안전관리 업무의 효율성을 높이기 위해 개발된 프로그램이다. 단순한 관리·감독 기능을 넘어 실제 산업현장의 다양한 위험 요인을 반영해 운영할 수 있도록 설계된 것이 특징이다.

현대경제연구원은 물류 자동화 계열사인 현대무벡스와 협업해 자동화 설비 설치 현장에 해당 솔루션을 적용하며 실효성을 검증했다. 중량물 취급과 고난도 작업이 빈번한 현장에서 축적된 현대무벡스의 안전관리 노하우가 시스템 전반에 반영됐으며, 현대경제연구원의 교육 솔루션 개발 역량도 결합됐다.

슈퍼세이프는 웹과 모바일 기반으로 안전 활동 기록, 위험 전파, 현장 출입 승인 등 다양한 작업 절차를 통합 관리할 수 있는 것이 강점이다. 기존에 수기로 작성하던 위험성 평가와 일일 안전교육(TBM) 등 방대한 안전관리 서류를 100% 디지털화해 '페이퍼리스(Paperless) 현장' 구현도 가능하다.

또 방문자 출입 승인, 협력사 및 근로자 등록, 의무교육 관리, 이력 정보 데이터 전환 등 주요 안전관리 업무를 디지털 방식으로 처리할 수 있도록 지원해 형식적인 문서 작업 부담을 줄이고 실제 안전 활동에 집중할 수 있도록 돕는다. 동시에 필요한 안전관리 증빙 자료도 체계적으로 확보할 수 있다.

실제로 현대무벡스는 슈퍼세이프 도입 이후 약 40여개 현장과 100여개 협력사에 대한 관리 업무를 통합 운영하면서 관리 효율성과 업무 생산성이 크게 향상된 것으로 나타났다.

현대경제연구원은 이번 도입 사례를 바탕으로 향후 건설·제조업 등 다양한 산업 분야로 고객사를 확대할 계획이다. 또한 교육, 관리, 증적 확보가 연결되는 원스톱 안전관리 생태계를 구축해 산업현장의 안전문화 정착에도 기여하겠다는 방침이다.

현대경제연구원 관계자는 "중대재해처벌법 시행 이후 기업의 안전관리 책임과 입증 부담이 크게 증가했다"며 "슈퍼세이프는 산업현장에 즉시 적용할 수 있는 통합 안전관리 솔루션으로, 기업들의 법적 의무 이행과 사고 예방 체계 강화에 도움이 될 것"이라고 말했다.

chanw@newspim.com