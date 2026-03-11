한화금융 PLUS, 러닝 앰버서더 '팀 플러스' 출범

[서울=뉴스핌] 박가연 인턴기자 = 한화금융 계열사 공동 브랜드 PLUS의 러닝 브랜드 '플러스 런(PLUS RUN)'은 11일 러닝 앰버서더 그룹 '팀 플러스(TEAM PLUS)'를 출범한다고 밝혔다.
한화금융은 러닝 스포츠를 시작으로 고객의 건강과 롱제비티를 지원하는 웰니스 플랫폼을 구축하고 고객 접점을 확대해 나갈 계획이다.
팀 플러스는 전 UFC 파이터 김동현과 육상선수 김민지를 비롯해 ▲홍범석 ▲하제영 ▲황지향 ▲장호준 ▲원형석까지 총 7인이다. 멤버들은 엘리트 스포츠 선수부터 전문 코치, 마라토너까지 각 분야에서 전문성과 성과를 갖춘 인물들로 구성됐다.
이들은 오는 30일 여의도 러닝 코스인 '고구마런 The Match'를 시작으로 웰니스 콘텐츠 제작과 63빌딩·고구마런 코스 중심의 오프라인 러닝 대회 등에 참여할 예정이다. 일반 러너들은 엠버서더들의 기록과 본인의 기록을 비교하며 관련 이벤트에 참여할 수 있다.
향후에는 인스타그램을 통해 건강 관리에 고민이 있는 사람들을 모집해 건강 증진을 위한 8주간의 '고구마런 부트캠프'도 운영할 방침이다.
박찬혁 한화생명 PLUS실장은 "팀플러스와 함께 러닝을 시작으로 고객의 지속 가능한 웰니스 라이프를 지원할 것"이라며 "이를 통해 엘리트 스포츠와 생활 스포츠를 잇는 교두보 역할을 하겠다"고 전했다.
