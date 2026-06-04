신한금융, 캔톤 재단과 블록체인 거버넌스 참여 MOU 체결

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

신한자산운용·신한투자증권, 캔톤 네트워크 거버넌스 프레임워크 구축

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 신한금융그룹은 캔톤 재단(Canton Foundation)과 퍼블릭·퍼미션드 블록체인 네트워크 '캔톤 네트워크(Canton Network)'의 거버넌스 참여를 위한 프레임워크를 구축하는 양해각서(MOU)를 체결했다고 4일 밝혔다. 향후 신한금융그룹은 신한펀드파트너스 등 계열사들과 함께 캔톤 네트워크 거버넌스 정책 참여를 위한 의견을 개진할 예정이다.

양측은 이번 MOU를 통해 ▲토큰화 및 디지털자산과 관련한 한국의 규제 환경 교육·컨설팅 ▲한국 디지털 금융상품의 해외 경쟁력 연구 등에서 협력한다.

캔톤 네트워크는 규제 금융시장을 위해 설계된 블록체인 네트워크로, 금융기관과 시장 인프라 제공자 등을 대상으로 기관용 블록체인 인프라로 채택이 확대되고 있다.

신한자산운용 이석원 대표이사(왼쪽)와 캔톤 재단의 비브 디와커(Viv Diwaker) 캔톤 글로벌 대표(오른쪽). [사진=신한자산운용]

이석원 신한자산운용 대표이사는 "규제 환경이 지속적으로 발전해 나가는 가운데 한국의 관련 법률을 준수하면서 신한자산운용의 상품을 글로벌 시장의 역외 투자자에게 소개할 수 있는 기회가 될 것으로 기대한다"고 말했다.

이선훈 신한투자증권 대표이사는 "한국의 디지털 금융시장과 신한그룹이 보유한 자산들이 캔톤 재단의 글로벌 네트워크를 통해 역외에 알릴 수 있는 기회가 될 것으로 기대한다"고 말했다.

비브 디와커(Viv Diwaker) 캔톤 재단 글로벌 대표는 "신한의 참여를 환영하며, 거버넌스 참여 마일스톤과 상호운용 가능한 디지털 시장의 성장을 뒷받침하는 이니셔티브에서 협력해 나가기를 기대한다"고 말했다.

dconnect@newspim.com