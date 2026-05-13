신한자산운용, 채권혼합형 '패러다임코리아30' 출시

AI 핵심 요약beta
- 신한자산운용이 13일 기존 펀드를 리모델링한 신한패러다임코리아30펀드를 출시했다.
- 주식 30% 이하와 우량채권으로 구성된 채권혼합형으로 AI, 바이오 등 핵심 패러다임 중심 투자한다.
- 동일 전략 펀드는 최근 1년 수익률 214.40%를 기록했으며 상반기 내 50펀드도 출시 예정이다.
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주식 30% 이하·우량채권 혼합
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 신한자산운용은 기존 '신한공모주&밴드트레이딩30펀드'를 리모델링한 '신한패러다임코리아30펀드'를 출시한다고 13일 밝혔다.
신한패러다임코리아30펀드는 2016년 설정된 펀드로, 이번 리모델링을 통해 신한자산운용의 주식 운용 전략인 '패러다임 투자전략'을 기반으로 한 채권혼합형 펀드로 전환된다. 주식 비중은 30% 이하로 유지하며, 우량채권 투자를 병행해 운용된다.
패러다임 투자전략은 전통적인 업종 구분을 넘어 산업 내 구조적 변화와 새로운 성장 축을 중심으로 투자 기회를 발굴하는 방식이다. AI, 산업재, K-소비재, 주주가치, 바이오 등 운용팀이 선정한 핵심 패러다임을 중심으로 유망 기업에 분산 투자하며, 개별 기업 탐방과 펀더멘털 분석을 기반으로 포트폴리오를 구성한다.
동일 전략으로 운용 중인 '신한패러다임코리아펀드(주식)' A1클래스는 5월 11일 펀드평가사 제로인 기준 최근 3개월 수익률 51.07%, 6개월 103.11%, 1년 214.40%를 기록했다.
신한자산운용은 지난해부터 '패러다임 목표전환형 펀드' 시리즈를 출시해왔다. 최근 출시된 '신한대한민국의패러다임목표전환형 3호'는 설정 이후 단기간 내 목표수익률을 달성했다.
신한자산운용은 상반기 내 주식 비중 50% 수준의 '신한패러다임코리아50펀드'도 출시해 투자 성향별 패러다임 펀드 라인업을 구축할 계획이라고 밝혔다.
신한자산운용 WM연금채널본부 김경일 본부장은 "신한패러다임코리아30펀드는 국내 증시 상승 흐름에 참여하면서도 우량채권을 함께 편입해 시장 변동성이 확대되는 구간에서도 안정적인 성과를 추구할 수 있는 상품"이라고 말했다.
해당 펀드는 KB증권, DB증권, IBK투자증권, NH투자증권, SK증권, 광주은행, 경남은행, 교보증권, 국민은행, 농협은행, 대신증권, 부산은행, 수협은행, 신한은행, 신한투자증권, 미래에셋증권, 우리은행, 우리투자증권, 유안타증권, 전북은행, 제주은행, 키움증권, 하나증권, 한국투자증권, 현대차증권 등 25개 판매사에서 가입할 수 있다.
dconnect@newspim.com