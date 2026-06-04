HD건설기계, 폴란드 軍에 불도저 50대 공급…유럽 군납 첫 대규모 수주

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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 유럽의 안보 투자 확대가 국내 건설기계 업체의 새 수주 기회로 이어지고 있다. HD건설기계가 폴란드 군 조달 사업을 따내며 유럽 방산·공공 조달 시장 진입 기반을 마련했다.

HD건설기계의 15톤급 디벨론 불도저. [사진=HD건설기계]

HD건설기계는 4일 폴란드 제3지역군수기지의 궤도식 불도저 조달 사업에서 최종 공급 업체로 선정됐다고 밝혔다.

이번 계약은 15톤급 디벨론 불도저 50대를 공급하는 내용으로, 규모는 약 270억원이다. 옵션에 따라 향후 공급 물량이 추가될 가능성도 있다.

HD건설기계는 미국과 유럽 주요 브랜드와의 경쟁 끝에 계약을 확보했다. 신속한 납기 역량과 군납용 특수 사양에 대한 기술 대응력이 수주 요인으로 꼽힌다.

공급 장비에는 차체 높이 조절, 주행속도 상향, 군용 도장 등 폴란드 군 요구사항이 반영된다. 회사는 11월까지 전량 공급을 완료할 계획이다.

HD건설기계는 최근 노르웨이에서도 200억 원 규모 굴절식 덤프트럭 공급 계약을 체결했다. 회사는 굴착기 중심 제품군을 넘어 군납과 공공, 인프라 복구 시장으로 사업 영역을 확대한다는 방침이다.

chanw@newspim.com