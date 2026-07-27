에스피소프트, MS·어도비 라이선스 통합 플랫폼 고도화

AI 핵심 요약beta
- 에스피소프트가 27일 통합 플랫폼에 SPLA 기능을 적용 완료했다고 밝혔다.
- 해당 플랫폼은 MS SPLA 사용량 집계·리포팅을 자동화해 글로벌 라이선스와 SPLA 계약 운영을 통합 지원하는 B2B 솔루션으로 확장했다.
- 에스피소프트는 글로벌 파트너십 기반 AIaaS 사업을 진행 중이며 이달부터 플랫폼·랜섬웨어 차단 무료 프로모션을 실시할 계획이다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 에스피소프트가 마이크로소프트(MS)와 어도비 등 글로벌 라이선스를 통합한 소프트웨어 플랫폼에 SPLA(Service Provider License Agreement) 기능을 적용 완료했다고 27일 밝혔다.
회사에 따르면 올해 초 론칭한 통합 소프트웨어 플랫폼에 MS SPLA 고객사가 매월 수행해야 하는 사용량 집계와 리포팅 업무를 자동화하는 기능을 추가했다. 이를 통해 MS 코파일럿, 어도비 생성형 AI 솔루션 등 글로벌 소프트웨어 라이선스뿐 아니라 SPLA 계약 관리와 운영 업무 지원 기능까지 제공하는 B2B 소프트웨어 라이선스 통합 운영 플랫폼으로 확장했다.
SPLA는 클라우드, 호스팅, 서비스형 소프트웨어 사업자 등이 고객에게 MS 소프트웨어를 서비스 형태로 제공할 때 활용하는 라이선스 프로그램이다. 사용량 기반 과금 구조가 적용돼 서비스 사업자는 매월 라이선스 사용 현황을 집계하고 리포트를 제출해야 한다. 기존에는 수작업 중심의 반복 업무가 많아 고객사의 운영 부담이 컸다.
회사 관계자는 "지난 2월 글로벌 라이선스 통합 플랫폼을 론칭한 이후 고객사의 반복적인 라이선스 관리 업무를 줄이고 운영 효율을 높이는 방향으로 플랫폼을 지속 고도화해왔다"며 "이번 SPLA 적용 완료를 기점으로 고객사가 SPLA 관리 업무까지 하나의 플랫폼에서 처리할 수 있게 됐다"고 말했다.
한편 에스피소프트는 MS, 어도비 등 글로벌 파트너십을 기반으로 AIaaS(AI as a Service) 사업을 전개하고 있으며, 이달부터 플랫폼과 랜섬웨어 차단 관련 무료 서비스 제공 프로모션을 진행할 계획이다.
nylee54@newspim.com