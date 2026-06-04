연금공단·저출산위, 초고령사회 대응 '맞손'…"인구구조 변화 선제적 대응"

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노후소득보장 강화 등 협력

[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 국민연금공단과 저출산고령사회위원회(저출산위)가 초고령사회 대응 방안을 논의한다.

김성주 연금공단 이사장은 4일 오전 11시 국민연금 본부에서 김진오 저출산위 부위원장과 고령화 사회 대응 및 연금제도 발전 방향을 논의하기 위한 간담회를 가졌다고 밝혔다.

김성주 국민연금공단 이사장(왼쪽)과 김진오 저출산고령사회위원회 부위원장(오르쪽)이 4일 오전 11시 국민연금공단 본부에서 고령화 사회 대응 및 연금제도 발전 방향을 논의하기 위한 간담회를 열었다. [자료=저출산고령사회위원회]

이번 방문은 최근 저출산위가 일·가정 양립, 돌봄, 주거 등 인구전략 관점에서 범정부 종합계획을 준비하고 있는 가운데 국민의 노후를 책임지는 연금공단과 긴밀한 협력 체계를 구축하기 위해 마련됐다. 김 이사장과 김 부위원장은 저출산·고령화 가속화가 연금제도에 미치는 영향에 대해 의견을 나누고 국민이 신뢰하는 연금제도로 발전하기 위한 방향과 연금공단의 복지서비스 강화 방안에 대해 심도 있게 논의했다.

두 기관은 앞으로도 인구구조 변화에 따른 노후소득보장 강화, 노후 준비 지원 서비스 확대 등 저출산·고령화 위기를 극복하기 위한 정책 협력을 강화해 나갈 방침이다.

김 부위원장은 "국민연금은 국민의 가장 기본적인 공적연금 제도인 만큼 사각지대 없이 모든 국민이 행복하고 여유로운 노후생활을 누릴 수 있도록 연금공단이 안정적인 기금운용과 제도 개선에 지속적으로 힘써주길 바란다"고 당부했다.

김 이사장은 "지난해 연금개혁을 통해 국민연금의 지속가능성을 높였고 올해에는 초고령사회에서 당면할 치매문제를 국가가 나서서 해결하기 위해 치매 공공신탁 시범사업을 추진 중"이라며 "국민연금은 저출산고령사회위원회와 긴밀히 소통하고 협력해 국민 모두가 누리는 연금을 만들어 인구구조 변화에 선제적으로 대응해 나가겠다"고 강조했다.

sdk1991@newspim.com