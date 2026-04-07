김성주 국민연금공단 이사장 "청년 첫 보험료 지원처럼 실질 지원 확대"

AI 핵심 요약beta
- 김성주 국민연금공단 이사장이 7일 남서울대에서 특강을 열었다.
- 청년 첫 보험료 지원 확대와 국민연금 제도 필요성을 강조했다.
- 소외 청년 없이 모두가 누리는 연금을 만들겠다고 밝혔다.
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국가 지급보장·기금운용 성과 소개
[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 김성주 국민연금공단 이사장은 7일 "청년 첫 보험료 지원과 같은 실질적인 지원을 확대하겠다"며 "소외되는 청년 없이 '모두가 누리는 연금'을 만들기 위해 노력하겠다"고 강조했다.
김 이사장은 이날 충남 천안시 남서울대에서 특강을 개최하고 이같은 내용을 밝혔다.
김 이사장은 남서울대 재학생을 대상으로 직접 강연자로 나섰다. 초고령사회에 대비한 노후준비의 필요성, 국가의 지급보장, 기금운용 성과와 사회책임 투자 등을 소개했다.
김 이사장은 청년들의 국민연금 가입 문턱을 낮춰 노후준비 첫 단추를 끼워주는 첫 보험료 지원과 같은 청년 지원제도와 국민연금의 채용정보도 안내했다.
특강에 참석한 한 학생은 "막연했던 국민연금을 쉽게 이해할 수 있었다"며 "국민연금이 우리 세대에게 왜 중요한지 알게 된 의미 있는 시간이었다"고 소감을 밝혔다.
김 이사장은 "국민연금은 청년 세대와 더 많이 소통하고 청년 첫 보험료 지원과 같은 실질적인 지원을 확대하겠다"며 "국민연금에 대한 이해와 신뢰를 높이고 소외되는 청년 없이 '모두가 누리는 연금'을 만들기 위해 노력하겠다"고 강조했다.
sdk1991@newspim.com