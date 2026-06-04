컴투스, 성균관대와 AI 게임 개발자 키운다

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AI 에이전트·강화학습 등 실무 중심 교육…24주 과정 운영

교육비 전액 지원·현직자 멘토링 제공…우수 수료자 채용 기회도 마련

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 컴투스가 성균관대학교 산학협력단과 손잡고 인공지능(AI) 기반 게임 개발 인재 양성에 나선다.

컴투스는 성균관대학교 산학협력단과 공동으로 'AI 기반 게임 클라이언트 개발 전문가 양성과정(AI캠퍼스)' 1기 교육생을 모집한다고 4일 밝혔다.

AI캠퍼스는 게임 산업의 핵심 기술로 부상한 AI를 실제 게임 콘텐츠 개발에 적용할 수 있는 실무형 인재를 육성하기 위해 마련됐다. 관련 업계 재직 경험자와 AI 융합 게임 클라이언트 개발 분야 취업 희망자, 관련 전공 졸업(예정)자라면 누구나 지원할 수 있으며 모집은 내달 10일까지다.

[사진=컴투스]

교육 과정은 C#, AI 에이전트 서버 구축, ML-Agents 강화학습 등을 중심으로 한 AI-Native 커리큘럼으로 구성됐다. 교육생들은 내달 21일부터 2027년 1월 18일까지 24주간 성균관대학교 판교캠퍼스에서 오프라인 교육을 받는다.

특히 컴투스 현직자가 전담 멘토로 참여하는 '드래프트 시스템'을 운영해 프로젝트 수행 과정에서 실무 노하우를 전수한다. 교육생들은 6개월간 개인·팀 프로젝트를 수행하며 면접에 활용 가능한 포트폴리오 3종을 제작할 수 있고, 저작권은 교육생에게 귀속된다.

이번 과정은 고용노동부의 K-디지털 트레이닝 사업의 일환으로 운영되며 교육비 전액이 지원된다. 교육생에게는 월 최대 40만원의 훈련장려금이 지급되며 우수 수료자에게는 컴투스 채용 기회도 제공된다.

컴투스는 내달 8일 성균관대학교 분당캠퍼스에서 열리는 'AIEX CAMPUS FAIR'에 참가해 AI캠퍼스 지원 및 채용 상담, 현직 멘토 특별 강연 등을 진행할 예정이다.

syu@newspim.com