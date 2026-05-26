컴투스, 여자 유소년 야구 지원 나선다…여자야구연맹 후원

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국내 유일 '천안 주니어 여자야구단' 훈련 환경 개선 지원

유망 선수 장학금·야구용품 후원…"아마추어 야구 지원 지속"

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 컴투스가 대한민국 여자 야구 저변 확대와 유소년 선수 육성을 위해 한국여자야구연맹 후원에 나섰다.

컴투스는 지난 23일 충남 천안야구장에서 열린 '여자야구 페스티벌 2026' 개막식에서 후원 전달식을 진행했다고 26일 밝혔다. 행사에는 김정호 컴투스 야구사업 본부장과 임혜진 한국여자야구연맹 회장, 안영진 천안 주니어 여자야구단 감독 등이 참석했다.

컴투스-유소년 여자 야구 후원금 전달식 [사진=컴투스]

이번 후원을 통해 컴투스는 한국여자야구연맹 산하 공식 육성팀이자 국내 유일의 주니어 여자 야구단인 '천안 주니어 여자야구단'의 훈련 환경 개선을 지원한다. 또 전국 여자 유소년 야구 선수들을 대상으로 장학금과 야구용품도 후원할 계획이다.

천안 주니어 여자야구단은 성인 사회인팀 중심의 전국 대회에서 유일한 주니어 단일팀으로 활동하고 있다. 올해 상반기 여자야구 디비전6 퓨처리그 준우승과 제1회 교원투어배 준결승 진출 성과를 거뒀다.

컴투스는 '컴투스프로야구V26' 등 야구 게임을 통해 받은 팬들의 성원에 보답하고, 스포츠를 통한 사회적 가치 실현 차원에서 이번 후원을 추진했다고 설명했다.

김정호 컴투스 야구사업 본부장은 "유소년 여자 야구를 비롯한 아마추어 야구 발전을 위한 지원을 지속해 나가겠다"고 말했다.

syu@newspim.com