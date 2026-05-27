[오늘의 정치일정] 5월 27일(수)

AI 핵심 요약beta
- 대통령·외교·통일·국방 등 정부부처 수장들이 25일 통상업무와 행사 참석을 진행했다
- 여야 주요 정당 지도부는 25일 전국 각지에서 지방선거 후보 지원 유세와 선대위 회의, 기자간담회를 소화했다
- 조국혁신당·개혁신당 지도부는 25일 국회 기념식·인터뷰·기자회견과 함께 세종·부산·울산 등에서 지원 유세를 벌였다
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<청와대>
-대통령
통상업무
<외교부>
-장관
통상업무
-1차관
11:15 신입직원 임용장 수여식
-2차관
통상업무
<통일부>
-장관
통상업무
-차관
통상업무
<국방부>
-장관
14:20 육군사관학교 방문
-차관
10:00 대한민국 2045 전략수립위원회 출범 전체회의
<국가보훈부>
-장관
15:00 미래드림방 MOU 체결 (성남시 카카오뱅크)
-차관
통상업무
<더불어민주당>
-정청래 총괄상임선대위원장
09:00 충남 논산시 현장 중앙선거대책위원회의 (오인환 논산시장 후보 선거사무소, 충남 논산시 시민로 275, 봉정빌딩 302호)
10:50 김영빈 충남 공주시부여군청양군 국회의원 후보·김정섭 충남 공주시장 후보 지원유세 (피자스쿨 공주신관점 맞은편 흑수골길 공터, 충남 공주시 공주대학로 93)
16:00 박찬대 인천광역시장 후보·한연희 인천 강화군수 후보 지원유세 및 전통시장 시민인사 (강화군노인복지관 앞, 인천 강화군 강화읍 중앙로 17-16)
18:00 손화정 인천 영종구청장 후보 지원유세 (운서역 1번 출구 앞, 인천 중구 운서동 1427-27)
-한병도 상임공동선대위원장
08:30 차영수 강진군수 및 강진군 후보자 연석회의 (차영수 후보 선거사무소, 전남 강진군 강진읍 영랑로 22)
09:30 김철우 보성군수 후보 지원 유세 (보성역, 전남 보성군 보성읍 현충로 90)
11:00 손훈모 순천시장 후보 합동 유세 (아랫장, 전남 순천시 장평로 60)
13:00 순천역 앞 및 역전시장 상가 인사 (순천역 앞, 전남 순천시 팔마로 135)
14:00 정인화 광양시장 후보-광양시 현안 지원 관련 기자 간담회 (정인화 후보 선거사무소, 전남 광양시 백운로 1115, 3층)
16:00 서영학 여수시장 후보 지원 유세 (여수 흥국체육관 부근, 전남 여수시 선소로 93)
<국민의힘>
-장동혁 상임선거대책위원장
09:00 중앙선거대책위원회의 (중앙당사 지하1층 다목적홀)
-송언석 공동선거대책위원장
10:00 이현재 경기도 하남시장 후보·이용 경기도 하남갑 국회의원 후보 신장시장 방문 유세 (경기 하남시 신장시장, 경기 하남시 신장동 411-13)
13:10 김진태 강원특별자치도지사 후보 고성군 간성읍 순회 유세 (강원 고성군 간성읍 일원)
15:30 김진태 강원특별자치도지사 후보·김호열 양양군수 후보 합동 유세 (고려당 양양점 앞, 강원 양양군 양양로 61-1)
18:00 김진태 강원특별자치도지사 후보·이병선 속초시장 후보 합동 유세 (속초 드림디포 사거리, 강원 속초시 교동로 10)
<조국혁신당>
-서왕진 원내대표
10:00 제78주년 국회개원 기념식 (국회 본관 로텐더홀)
11:00 KBC <여의도 초대석> 인터뷰
18:00 KBS라디오 뉴스레터k 인터뷰
<개혁신당>
-이준석 당대표
10:30 정명근 화성시장 후보 관련 기자회견 (국회 소통관 기자회견장)
12:30 하헌휘 세종시장 후보 지원 유세 (세종시 선금 교차로)
14:00 이은창 공주 부여 청양 재보궐 국회의원 선거 지원유세 (공주 산성시장)
17:30 동탄호수공원 유세 (동탄호수공원 꼬모사거리, 경기도 화성시 동탄구 산척동 763)
20:00 동탄 북광장 유세 (경기도 화성시 동탄구 동탄중심상가2길 21)
-천하람 원내대표
07:00 강명상 경남 창원시장 후보 지원유세 (창원대로 입구, 경남 창원시 창원대로 726)
11:30 강명상 경남 창원시장 후보 지원유세 (소답5일장 입구, 경남 창원시 의창구 읍성로 25)
13:30 김희성·문현진 김해시의원 후보 지원유세 (김해외동시장 입구, 경남 김해시 내외중앙로 33
15:30 정이한 부산시장 후보 지원유세 (다대씨파크 입구, 부산광역시 사하구 다대동로 20)
17:00 최봉환 부산 금정구청장 후보 지원유세 (부산대학교 정문, 부산광역시 금정구 부산대학로 63번길 2)
18:30 김동칠 울산 남구갑 국회의원 후보 지원유세 (울산대학교 정문, 울산광역시 남구 대학로 93)
20:00 방인섭 울산 남구청장 후보 지원유세 (현대해상사거리, 울산광역시 남구 달동 번영로 131)