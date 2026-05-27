[오늘의 정치일정] 5월 27일(수)

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AI 핵심 요약

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  • 대통령·외교·통일·국방 등 정부부처 수장들이 25일 통상업무와 행사 참석을 진행했다
  • 여야 주요 정당 지도부는 25일 전국 각지에서 지방선거 후보 지원 유세와 선대위 회의, 기자간담회를 소화했다
  • 조국혁신당·개혁신당 지도부는 25일 국회 기념식·인터뷰·기자회견과 함께 세종·부산·울산 등에서 지원 유세를 벌였다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

<청와대>
-대통령
통상업무

<외교부>
-장관
통상업무
-1차관
11:15 신입직원 임용장 수여식
-2차관
통상업무

<통일부>
-장관
통상업무
-차관
통상업무

6·3 지방선거 더보기 선거일 6.03 D-7

<국방부>
-장관
14:20 육군사관학교 방문
-차관
10:00 대한민국 2045 전략수립위원회 출범 전체회의

<국가보훈부> 
-장관
15:00 미래드림방 MOU 체결 (성남시 카카오뱅크)
-차관
통상업무

<더불어민주당>
-정청래 총괄상임선대위원장
09:00 충남 논산시 현장 중앙선거대책위원회의 (오인환 논산시장 후보 선거사무소, 충남 논산시 시민로 275, 봉정빌딩 302호)
10:50 김영빈 충남 공주시부여군청양군 국회의원 후보·김정섭 충남 공주시장 후보 지원유세 (피자스쿨 공주신관점 맞은편 흑수골길 공터, 충남 공주시 공주대학로 93) 
16:00 박찬대 인천광역시장 후보·한연희 인천 강화군수 후보 지원유세 및 전통시장 시민인사 (강화군노인복지관 앞, 인천 강화군 강화읍 중앙로 17-16)
18:00 손화정 인천 영종구청장 후보 지원유세 (운서역 1번 출구 앞, 인천 중구 운서동 1427-27)
-한병도 상임공동선대위원장
08:30 차영수 강진군수 및 강진군 후보자 연석회의 (차영수 후보 선거사무소, 전남 강진군 강진읍 영랑로 22)
09:30 김철우 보성군수 후보 지원 유세 (보성역, 전남 보성군 보성읍 현충로 90)
11:00 손훈모 순천시장 후보 합동 유세 (아랫장, 전남 순천시 장평로 60)
13:00 순천역 앞 및 역전시장 상가 인사 (순천역 앞, 전남 순천시 팔마로 135)
14:00 정인화 광양시장 후보-광양시 현안 지원 관련 기자 간담회 (정인화 후보 선거사무소, 전남 광양시 백운로 1115, 3층)
16:00 서영학 여수시장 후보 지원 유세 (여수 흥국체육관 부근, 전남 여수시 선소로 93)

<국민의힘>
-장동혁 상임선거대책위원장
09:00 중앙선거대책위원회의 (중앙당사 지하1층 다목적홀)
-송언석 공동선거대책위원장
10:00 이현재 경기도 하남시장 후보·이용 경기도 하남갑 국회의원 후보 신장시장 방문 유세 (경기 하남시 신장시장, 경기 하남시 신장동 411-13)
13:10 김진태 강원특별자치도지사 후보 고성군 간성읍 순회 유세 (강원 고성군 간성읍 일원)
15:30 김진태 강원특별자치도지사 후보·김호열 양양군수 후보 합동 유세 (고려당 양양점 앞, 강원 양양군 양양로 61-1)
18:00 김진태 강원특별자치도지사 후보·이병선 속초시장 후보 합동 유세 (속초 드림디포 사거리, 강원 속초시 교동로 10)

<조국혁신당> 
-서왕진 원내대표
10:00 제78주년 국회개원 기념식 (국회 본관 로텐더홀)
11:00 KBC <여의도 초대석> 인터뷰
18:00 KBS라디오 뉴스레터k 인터뷰

<개혁신당>
-이준석 당대표
10:30 정명근 화성시장 후보 관련 기자회견 (국회 소통관 기자회견장)
12:30 하헌휘 세종시장 후보 지원 유세 (세종시 선금 교차로)
14:00 이은창 공주 부여 청양 재보궐 국회의원 선거 지원유세 (공주 산성시장)
17:30 동탄호수공원 유세 (동탄호수공원 꼬모사거리, 경기도 화성시 동탄구 산척동 763)
20:00 동탄 북광장 유세 (경기도 화성시 동탄구 동탄중심상가2길 21)
-천하람 원내대표 
07:00 강명상 경남 창원시장 후보 지원유세 (창원대로 입구, 경남 창원시 창원대로 726)
11:30 강명상 경남 창원시장 후보 지원유세 (소답5일장 입구, 경남 창원시 의창구 읍성로 25)
13:30 김희성·문현진 김해시의원 후보 지원유세 (김해외동시장 입구, 경남 김해시 내외중앙로 33
15:30 정이한 부산시장 후보 지원유세 (다대씨파크 입구, 부산광역시 사하구 다대동로 20)
17:00 최봉환 부산 금정구청장 후보 지원유세 (부산대학교 정문, 부산광역시 금정구 부산대학로 63번길 2)
18:30 김동칠 울산 남구갑 국회의원 후보 지원유세 (울산대학교 정문, 울산광역시 남구 대학로 93)
20:00 방인섭 울산 남구청장 후보 지원유세 (현대해상사거리, 울산광역시 남구 달동 번영로 131)

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[뉴스핌 베스트 기사]

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현대건설, 압구정3구역 품었다 [서울=뉴스핌] 송현도 기자 = 현대건설이 올해 강남권 최대어로 불리는 '압구정3구역' 재건축 사업을 수주했다. 지난해 압구정2구역에 이어 공사비 5조5000억원이 넘는 3구역까지 품으며 압구정 일대 브랜드 타운 조성에 박차를 가하고 있다. 압구정3구역 투시도 [사진=현대건설] ​25일 정비업계에 따르면 압구정3구역 재건축 조합은 이날 오후 총회에서 현대건설을 시공사로 최종 선정하는 안건을 가결했다. 전체 조합원 3988명 중 2621명(투표율 65.7%)이 참여한 이번 투표에서 현대건설은 찬성 2332표를 얻어 89.0%의 높은 득표율을 기록했다. 반대는 156표(6.0%), 기권 및 무효는 133표(5.0%)로 집계됐다. 해당 사업은 지하철 3호선 압구정역 인근에 위치한 기존 3934가구를 최고 65층, 5175가구 규모로 재탄생시키는 프로젝트다. 전체 공사비는 5조5000억원을 상회한다. ​현대건설은 입주민 전용 무인 셔틀 서비스, 하이엔드 커뮤니티 등을 도입하고, 세계적인 건축 그룹 OMA 및 모포시스와 협력해 한강 변 8개주동에 차별화된 외관을 구현할 방침이다. ​한편 압구정5구역은 오는 30일 시공사 선정 총회를 개최할 예정이며, 현대건설과 DL이앤씨가 수주 경쟁을 벌이고 있다. dosong@newspim.com 2026-05-25 18:31
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'히든스테이지' 6월26일 스타트 [서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 올해로 4회째를 맞는 싱어송라이터 경연대회 '히든 스테이지' 본선 진출 20팀의 경연 영상이 오는 6월 26일부터 뉴스핌TV 유튜브 채널을 통해 공개된다. 히든스테이지 공식 홈페이지. [사진= 히든스테이지 사무국] '히든 스테이지'는 종합 뉴스 통신사 뉴스핌과 감엔터테인먼트가 주최하며, 문화체육관광부·한국콘텐츠진흥원이 후원한다. 이번 대회에는 총 300여 팀이 지원해 예심부터 치열한 경합을 벌였다. 지원자 연령대는 10대부터 50대까지 고루 분포했으며, 최고령은 56세, 최연소는 13세 초등학교 6학년생으로 세대를 초월한 참여 열기를 보였다. 예선 심사는 창작력(40%)·대중성(30%)·실연 역량(20%)·지원 성실도(10%) 기준으로 진행됐으며, SNS 기반 인디 아티스트부터 드라마 OST 작사·작곡 경험자, 유재하 음악 경연 수상자, 지상파 오디션 출신까지 실력파 지원자들이 대거 몰렸다. 여성 참가자로는 보리(25)·김나라(27)·박희수(32)·혼즈(32)·변미리(26)·오아(30)·신직선(36)·도이주(20)·마린(28)·채수빈(27)·박지은(23) 등 11명이 이름을 올렸다. 이 중 신직선(36)은 제2회 본선 진출 경험을 가진 재도전자로 눈길을 끈다. 남성 참가자로는 정상호(정점·28)·최혁준(심각한 개구리·33)·윤준(27)·윤태경(34)·정다운(25)이 개인 자격으로 본선에 올랐다. 팀 부문에서는 남성 팀 구구(26)와 블낫블(23)이 본선에 진출했다. 혼성 팀으로는 김은찬 밴드(23)와 Che!vee(28)가 나란히 이름을 올렸다. Che!vee는 제3회 본선 출신으로 이번에 다시 본선 무대에 오르며 재도전자 계보를 이었다. 지난해 열린 제3회 히든스테이지 톱10 결선 진출자 유튜브 동영상. [사진= 히든스테이지 사무국] 본선 진출 20팀은 29일부터 6월 4일까지 MR 및 인터뷰 자료를 제출하면 된다. 이어 6월 9일부터 12일까지 여의도 뉴스핌 본사에서 유튜브 라이브 클립 녹화가 진행된다. 본선 경연 영상은 6월 26일 유튜브 채널 '뉴스핌 TV'를 통해 첫 공개된다. 이후 매주 금요일 2팀씩 10주간 8월 28일까지 순차 공개된다. 9월 10일부터 14일에는 심사위원단 2차 본선 심사가 진행된다. 9월 25일 결승 진출 톱 10이 발표된다. 시상 규모는 총 1200만 원으로, 문화체육관광부 장관상인 대상(500만 원)을 비롯해 한국콘텐츠진흥원장상 최우수상(300만 원)·우수상(200만 원)·루키상(200만 원) 등이 수여된다. 6월26일부터 싱어송라이터 경연 대회 '히든 스테이지' 유튜브 경연이 시작된다. [사진 = 뉴스핌 DB] fineview@newspim.com 2026-05-26 12:14

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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