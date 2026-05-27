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논란 딛고 M&A 강행…제일건설, 현대자산운용 인수 효과는

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AI 핵심 요약

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  • 제일건설이 27일 현대자산운용 지분 60%를 계열사 제이제이건설을 통해 인수했다.
  • 제일건설은 가족회사 제이제이건설을 앞세워 까다로운 대주주 적격성 심사를 우회하고, PF 부담 완화와 유동성 확보를 노렸다.
  • 일각에선 사금고 논란과 대부업 연루 컨소시엄에도 금융당국이 인수를 승인한 것은 무궁화신탁 부실 확산을 막기 위한 성급한 결정이었다는 지적이 나온다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

오너가 개인회사 제이제이건설 앞세워 대주주 적격성 심사 우회
6조5000억대 자산운용사 품은 진짜 이유…핵심 현장 유동성 방패
금감원 대부업체 대주주인 OK로지웰도 승인…배경 두고 의문점 남아

[서울=뉴스핌] 송현도 기자 = 제일건설이 금융당국의 높은 심사 문턱을 넘고 현대자산운용 인수에 성공하면서 향후 사업 시너지에 관심이 쏠리고 있다.

이번 인수는 경영난에 빠진 무궁화신탁이 알짜 자회사를 시장에 매물로 내놓은 가운데 성사됐다. 업계에서는 건설경기 침체가 장기화하는 상황에서 제일건설이 자산운용사를 통해 신규 자금 조달 및 금융 네트워크 확대 기반을 확보했다는 평가가 나온다. 

[AI그래픽 = 송현도 기자]

◆ 오너가 가족회사 앞세운 '우회로 전략' 성공

27일 투자은행(IB)업계 등에 따르면 무궁화신탁은 최근 보유 중인 현대자산운용 지분 60%(390만6006주)를 제이제이건설에 양도했다. 제일건설 계열사인 제이제이건설의 현대자산운용 인수 배경을 두고 대주주 적격 승인 심사에 통과하기 위해 우회로를 선택했다는 시각이 제기된다.

주목할 점은 이번 현대자산운용 인수의 실질적인 주체가 제일건설 본체가 아닌 계열사 제이제이건설이라는 점이다. 제이제이건설은 제일건설 총수 일가가 지분 상당수를 장악하고 있는 전형적인 오너가 100% 가족 기업이다. 건설업계와 금융권에서는 제일건설이 직접 인수에 나서지 않고 제이제이건설을 내세운 것을 두고, 금융당국의 깐깐한 심사를 우회하기 위한 잔략으로 풀이된다.

만약 부실 뇌관이 집중된 제일건설이 직접 금융사 인수에 뛰어들었다면, 건설사의 유동성 위기가 금융사로 전이될 것을 우려한 금융당국의 엄격한 재무 건전성 및 대주주 적격성 심사를 통과하기는 사실상 불가능했을 것이라는 분석이 지배적이다.

이에 따라 제일건설은 서류상 본체와 재무적 거리가 있는 제이제이건설을 인수 주체로 내세워 심사 허들을 대폭 낮추는 방식을 택했다. 제이제이건설이 과거 공공택지 낙찰을 싹쓸이하기 위한 '벌떼입찰' 등 편법 행위로 공정위의 철퇴를 맞은 이력이 있다는 점에도 불구하고, 간섭을 피하기 위한 탈출 창구로 택한 것이다.

◆ 6.5조 자산운용사 품은 진짜 이유…핵심 현장 유동성 방패

제일건설이 이번 인수전에 뛰어든 배경에는 중장기적인 성장동력 확보에 대한 고민이 자리하고 있다는 분석이 나온다. 

프로젝트파이낸싱(PF) 관련 우발채무 부담은 제일건설이 안고 있는 핵심 과제로 꼽힌다. 이 회사가 타인 및 특수관계자에게 제공한 지급보증 총액은 지난해 말 기준 3조5776억원으로, 자기자본(1조5513억원)의 2.3배 수준에 달한다. 다만 회사 측은 지급보증이 이뤄진 사업장의 분양 성과가 전반적으로 양호해 자금 회수에는 큰 문제가 없다는 입장이다.

계열사인 동탄문화복합개발의 재무 부담도 적지 않다. 해당 회사는 사업보고서 기준 지난해 102억원 규모의 당기순손실을 기록했으며, 부채 규모는 623억원에 달한다. 상업시설 분양 부진이 이어지면서 자금 부담이 확대된 것으로 분석된다. 여기에 광주와 전북 등 지방 사업장의 업황 역시 기대에 미치지 못하는 것으로 전해지면서 지방 부동산 경기 침체 리스크도 부담 요인으로 거론된다.

지난 3월 말 기준 현대자산운용의 운용 펀드 설정 규모는 6조5366억원에 달하며, 이 중 펀드에 편입된 국내 실물 부동산 자산 총액은 6869억원 규모를 차지한다. 제일건설 입장에서는 자사 현장에 펀드 자금을 직간접적으로 공급할 수 있는 매력적인 창구를 확보한 것이다.

상황이 이렇다 보니, 자연스레 사금고 논란이 일었다. 당초 대주주 적격 심사에서 해당 문제가 거론되며 당국의 문턱을 넘기 쉽지 않을 것이라는 관측이 우세했다. 하지만 금융감독원은 이 같은 논란에도 불구하고 결국 제일건설 컨소시엄의 손을 들어주는 심사 강행을 택했다.

특히 컨소시엄에 제2주주로 참여한 OK로지웰의 자격 요건은 도마 위에 올랐다. OK로지웰은 대주주가 대부업체를 직접 운영하고 있어 통상적으로 금융사 인수합병 심사에서 이는 치명적인 결격 사유로 작용한다. 당국 역시 대부업체의 제도권 금융사 인수에 부정적인 기조를 유지해왔다. 그럼에도 금감원은 해당 대부업체의 등록 유효기간이 올해 4월 종료된다는 명분을 앞세워 대주주 적격성 승인 쪽으로 가닥을 잡았다.

시장 일각에서는 당국이 신탁사 부실로부터 발생하는 도미노 현상을 막기 위해 성급한 선택을 했다는 평가를 내린다. 매각 주체인 무궁화신탁의 재무건전성이 급격히 악화되자, 사태가 시장 전반으로 번지기 전에 어떻게든 신속하게 매각을 마무리 짓는 데 그쳤다는 평가다.

한 건설업계 관계자는 "현대자산운용의 인수로 제일건설 입장에서는 현장에 유동성을 공급할 수 있는 수단이 하나 더 생긴 것이나 마찬가지"라면서도 "사금고 논란 등이 대내외적으로 제기됐음에도 금융당국이 이를 승인한 것은 석연치 않은 조치"라고 말했다.

dosong@newspim.com

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현대건설, 압구정3구역 품었다 [서울=뉴스핌] 송현도 기자 = 현대건설이 올해 강남권 최대어로 불리는 '압구정3구역' 재건축 사업을 수주했다. 지난해 압구정2구역에 이어 공사비 5조5000억원이 넘는 3구역까지 품으며 압구정 일대 브랜드 타운 조성에 박차를 가하고 있다. 압구정3구역 투시도 [사진=현대건설] ​25일 정비업계에 따르면 압구정3구역 재건축 조합은 이날 오후 총회에서 현대건설을 시공사로 최종 선정하는 안건을 가결했다. 전체 조합원 3988명 중 2621명(투표율 65.7%)이 참여한 이번 투표에서 현대건설은 찬성 2332표를 얻어 89.0%의 높은 득표율을 기록했다. 반대는 156표(6.0%), 기권 및 무효는 133표(5.0%)로 집계됐다. 해당 사업은 지하철 3호선 압구정역 인근에 위치한 기존 3934가구를 최고 65층, 5175가구 규모로 재탄생시키는 프로젝트다. 전체 공사비는 5조5000억원을 상회한다. ​현대건설은 입주민 전용 무인 셔틀 서비스, 하이엔드 커뮤니티 등을 도입하고, 세계적인 건축 그룹 OMA 및 모포시스와 협력해 한강 변 8개주동에 차별화된 외관을 구현할 방침이다. ​한편 압구정5구역은 오는 30일 시공사 선정 총회를 개최할 예정이며, 현대건설과 DL이앤씨가 수주 경쟁을 벌이고 있다. dosong@newspim.com 2026-05-25 18:31
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'히든스테이지' 6월26일 스타트 [서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 올해로 4회째를 맞는 싱어송라이터 경연대회 '히든 스테이지' 본선 진출 20팀의 경연 영상이 오는 6월 26일부터 뉴스핌TV 유튜브 채널을 통해 공개된다. 히든스테이지 공식 홈페이지. [사진= 히든스테이지 사무국] '히든 스테이지'는 종합 뉴스 통신사 뉴스핌과 감엔터테인먼트가 주최하며, 문화체육관광부·한국콘텐츠진흥원이 후원한다. 이번 대회에는 총 300여 팀이 지원해 예심부터 치열한 경합을 벌였다. 지원자 연령대는 10대부터 50대까지 고루 분포했으며, 최고령은 56세, 최연소는 13세 초등학교 6학년생으로 세대를 초월한 참여 열기를 보였다. 예선 심사는 창작력(40%)·대중성(30%)·실연 역량(20%)·지원 성실도(10%) 기준으로 진행됐으며, SNS 기반 인디 아티스트부터 드라마 OST 작사·작곡 경험자, 유재하 음악 경연 수상자, 지상파 오디션 출신까지 실력파 지원자들이 대거 몰렸다. 여성 참가자로는 보리(25)·김나라(27)·박희수(32)·혼즈(32)·변미리(26)·오아(30)·신직선(36)·도이주(20)·마린(28)·채수빈(27)·박지은(23) 등 11명이 이름을 올렸다. 이 중 신직선(36)은 제2회 본선 진출 경험을 가진 재도전자로 눈길을 끈다. 남성 참가자로는 정상호(정점·28)·최혁준(심각한 개구리·33)·윤준(27)·윤태경(34)·정다운(25)이 개인 자격으로 본선에 올랐다. 팀 부문에서는 남성 팀 구구(26)와 블낫블(23)이 본선에 진출했다. 혼성 팀으로는 김은찬 밴드(23)와 Che!vee(28)가 나란히 이름을 올렸다. Che!vee는 제3회 본선 출신으로 이번에 다시 본선 무대에 오르며 재도전자 계보를 이었다. 지난해 열린 제3회 히든스테이지 톱10 결선 진출자 유튜브 동영상. [사진= 히든스테이지 사무국] 본선 진출 20팀은 29일부터 6월 4일까지 MR 및 인터뷰 자료를 제출하면 된다. 이어 6월 9일부터 12일까지 여의도 뉴스핌 본사에서 유튜브 라이브 클립 녹화가 진행된다. 본선 경연 영상은 6월 26일 유튜브 채널 '뉴스핌 TV'를 통해 첫 공개된다. 이후 매주 금요일 2팀씩 10주간 8월 28일까지 순차 공개된다. 9월 10일부터 14일에는 심사위원단 2차 본선 심사가 진행된다. 9월 25일 결승 진출 톱 10이 발표된다. 시상 규모는 총 1200만 원으로, 문화체육관광부 장관상인 대상(500만 원)을 비롯해 한국콘텐츠진흥원장상 최우수상(300만 원)·우수상(200만 원)·루키상(200만 원) 등이 수여된다. 6월26일부터 싱어송라이터 경연 대회 '히든 스테이지' 유튜브 경연이 시작된다. [사진 = 뉴스핌 DB] fineview@newspim.com 2026-05-26 12:14

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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