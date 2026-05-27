뉴욕증시, AI 낙관론 속 혼조 마감…마이크론 1조 클럽 진입·S&P500 신고가

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AI 랠리, 미군 이란 공습 우려 압도

[뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 미국 뉴욕증시에서 주요 지수가 26일(현지시간) 혼조세로 마감했다. 마이크론 테크놀로지가 시가총액 1조 달러 클럽에 진입하는 등 인공지능(AI) 랠리가 지속하면서 미국과 이란의 분쟁 우려를 상쇄했다.

뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 118.02포인트(0.23%) 내린 5만461.68에 마쳤다. 반면 대형주 위주의 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 45.65포인트(0.61%) 오른 7519.12로 사상 최고치를 경신했고 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 312.21포인트(1.19%) 상승한 2만6656.18로 집계됐다.

AI 수요 급증에 힘입어 반도체주는 이날 주가 상승을 이끌었다. 필라델피아 반도체 지수는 5.53% 올라 사상 최고치를 기록했다. 마이크론은 UBS가 목표주가를 535달러에서 1625달러로 상향 조정하면서 19.43% 급등해 시가총액 1조 달러를 처음으로 돌파했다.

퀄컴은 블룸버그가 틱톡 모기업 바이트댄스에 칩을 공급하는 계약을 체결했다고 보도하면서 4.45% 상승했다. 마벨 테크놀로지도 5.98% 올랐다.

견조한 실적과 AI 거래에 대한 새로운 자신감은 이란과의 분쟁에도 미국 증시를 끌어올린 핵심 동력이다. 투자자들은 이제 스페이스X 등 가장 큰 비상장 AI 기업들의 기업공개(IPO)로 관심을 돌리고 있다.

뉴욕증권거래소의 트레이더들 [사진=로이터 뉴스핌]

노스라이트 에셋 매니지먼트의 크리스 자카렐리 최고투자책임자(CIO)는 "그 일을 오래 해온 우리 같은 사람들에게는 올해 우리가 보고 있는 기술주 랠리가 1990년대 말 호황을 떠올리게 한다"며 "다만 25년 전 기술 거품이 터진 후 얻은 교훈 일부가 같은 일이 다시 일어나는 것을 막을 수도 있다"고 분석했다.

이날 미군이 이란 표적을 타격한 가운데에도 증시는 흔들리지 않았다. 브렌트유 선물은 미군의 이란 공습 이후 약 4% 상승했지만 주식시장 분위기는 지지됐다. 양측이 아직 합의에 이르지 못하면서 전쟁 종식과 호르무즈 해협 통항 재개에 대한 불확실성은 가중되고 있다.

마코 루비오 미 국무장관은 이란과의 분쟁 중단 합의가 "며칠이 걸릴 수 있다"고 밝혔다. 이란 타스님 통신은 이란이 해외에 동결된 240억 달러의 자국 자금 해제를 추진하고 있다고 보도했다.

50 파크 인베스트먼츠의 아담 사르한 최고경영자(CEO)는 "현실은 높은 인플레이션에도 실적이 증가할 것으로 예상되며 경제가 여전히 성장하고 있고 시장은 상당 부분 경제의 거울"이라고 평가했다.

다만 일부에서는 시장의 지나친 낙관론에 대한 경계의 목소리도 나온다. LNW의 론 알바하리 CIO는 "투자자들이 전쟁이 곧 끝나고 상황이 전쟁 이전으로 돌아갈 것이라는 점에 대해 병적으로 낙관적인 것 같다"며 "시장에서 줄다리기가 진행 중"이라고 진단했다. 그러면서 "투자자들이 시장을 끌어올린 자본 지출의 쓰나미를 믿고 있지만 미국 경제의 기반은 여전히 비교적 취약하며 인플레이션이 시스템화될 가능성이 크다"고 경고했다.

실적 시즌이 마무리되는 가운데 시장조사기관 LSEG 자료에 따르면 1분기 실적 증가율은 전년 동기 대비 29%로 예상된다. 한 달 전 추정치인 16.1%에서 크게 상향 조정됐다.

'월가의 공포지수'로 불리는 시카고옵션거래소(CBOE) 변동성지수(VIX)는 전장보다 1.50% 오른 16.95를 가리켰다.

시장은 27일 장 마감 후 발표될 주요 기업 실적과 미 국채 시장 동향에 주목하고 있다. 세일즈포스와 델 테크놀로지, 마벨 테크놀로지, 스노우플레이크, HP 엔터프라이즈 등 AI 관련 기업들은 잇따라 분기 실적을 발표할 예정이다.

특히 클라우드 소프트웨어 대장주인 세일즈포스는 AI 에이전트 '에이전트포스(Agentforce)'의 매출 성장세를 통해 기업 고객의 AI 채택 흐름을 확인할 수 있는 가늠자가 될 것으로 보인다. 델은 AI 서버 수요의 핵심 지표로 주목된다.

미 국채 시장에서는 20년물 국채 입찰이 시장 관심사다. 최근 30년물 국채 금리가 19년 만의 최고치를 기록하는 등 장기물 매도세가 이어지는 가운데 입찰 결과는 미 국채 시장 분위기를 보여줄 전망이다.

이번 주 후반 발표될 4월 개인소비지출(PCE) 물가지수도 핵심 이벤트다. PCE는 연준이 2% 연간 인플레이션 목표 설정에 선호하는 지표로 28일 발표된다. 같은 날 1분기 국내총생산(GDP) 수정치도 공개된다.



mj72284@newspim.com