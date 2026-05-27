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뉴욕증시, AI 낙관론 속 혼조 마감…마이크론 1조 클럽 진입·S&P500 신고가

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AI 핵심 요약

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  • 뉴욕증시는 26일 AI 랠리 속 혼조세로 마감했다
  • 마이크론·반도체주 급등하며 S&P·나스닥 최고치 경신했다
  • 이란 분쟁·인플레 우려 속 낙관론과 경계론이 교차했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

AI 랠리, 미군 이란 공습 우려 압도

[뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 미국 뉴욕증시에서 주요 지수가 26일(현지시간) 혼조세로 마감했다. 마이크론 테크놀로지가 시가총액 1조 달러 클럽에 진입하는 등 인공지능(AI) 랠리가 지속하면서 미국과 이란의 분쟁 우려를 상쇄했다.

뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 118.02포인트(0.23%) 내린 5만461.68에 마쳤다. 반면 대형주 위주의 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 45.65포인트(0.61%) 오른 7519.12로 사상 최고치를 경신했고 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 312.21포인트(1.19%) 상승한 2만6656.18로 집계됐다.

AI 수요 급증에 힘입어 반도체주는 이날 주가 상승을 이끌었다. 필라델피아 반도체 지수는 5.53% 올라 사상 최고치를 기록했다. 마이크론은 UBS가 목표주가를 535달러에서 1625달러로 상향 조정하면서 19.43% 급등해 시가총액 1조 달러를 처음으로 돌파했다.

퀄컴은 블룸버그가 틱톡 모기업 바이트댄스에 칩을 공급하는 계약을 체결했다고 보도하면서 4.45% 상승했다. 마벨 테크놀로지도 5.98% 올랐다.

견조한 실적과 AI 거래에 대한 새로운 자신감은 이란과의 분쟁에도 미국 증시를 끌어올린 핵심 동력이다. 투자자들은 이제 스페이스X 등 가장 큰 비상장 AI 기업들의 기업공개(IPO)로 관심을 돌리고 있다.

뉴욕증권거래소의 트레이더들 [사진=로이터 뉴스핌]

노스라이트 에셋 매니지먼트의 크리스 자카렐리 최고투자책임자(CIO)는 "그 일을 오래 해온 우리 같은 사람들에게는 올해 우리가 보고 있는 기술주 랠리가 1990년대 말 호황을 떠올리게 한다"며 "다만 25년 전 기술 거품이 터진 후 얻은 교훈 일부가 같은 일이 다시 일어나는 것을 막을 수도 있다"고 분석했다.

이날 미군이 이란 표적을 타격한 가운데에도 증시는 흔들리지 않았다. 브렌트유 선물은 미군의 이란 공습 이후 약 4% 상승했지만 주식시장 분위기는 지지됐다. 양측이 아직 합의에 이르지 못하면서 전쟁 종식과 호르무즈 해협 통항 재개에 대한 불확실성은 가중되고 있다.

마코 루비오 미 국무장관은 이란과의 분쟁 중단 합의가 "며칠이 걸릴 수 있다"고 밝혔다. 이란 타스님 통신은 이란이 해외에 동결된 240억 달러의 자국 자금 해제를 추진하고 있다고 보도했다.

50 파크 인베스트먼츠의 아담 사르한 최고경영자(CEO)는 "현실은 높은 인플레이션에도 실적이 증가할 것으로 예상되며 경제가 여전히 성장하고 있고 시장은 상당 부분 경제의 거울"이라고 평가했다.

다만 일부에서는 시장의 지나친 낙관론에 대한 경계의 목소리도 나온다. LNW의 론 알바하리 CIO는 "투자자들이 전쟁이 곧 끝나고 상황이 전쟁 이전으로 돌아갈 것이라는 점에 대해 병적으로 낙관적인 것 같다"며 "시장에서 줄다리기가 진행 중"이라고 진단했다. 그러면서 "투자자들이 시장을 끌어올린 자본 지출의 쓰나미를 믿고 있지만 미국 경제의 기반은 여전히 비교적 취약하며 인플레이션이 시스템화될 가능성이 크다"고 경고했다.

실적 시즌이 마무리되는 가운데 시장조사기관 LSEG 자료에 따르면 1분기 실적 증가율은 전년 동기 대비 29%로 예상된다. 한 달 전 추정치인 16.1%에서 크게 상향 조정됐다.

'월가의 공포지수'로 불리는 시카고옵션거래소(CBOE) 변동성지수(VIX)는 전장보다 1.50% 오른 16.95를 가리켰다.

시장은 27일 장 마감 후 발표될 주요 기업 실적과 미 국채 시장 동향에 주목하고 있다. 세일즈포스와 델 테크놀로지, 마벨 테크놀로지, 스노우플레이크, HP 엔터프라이즈 등 AI 관련 기업들은 잇따라 분기 실적을 발표할 예정이다.

특히 클라우드 소프트웨어 대장주인 세일즈포스는 AI 에이전트 '에이전트포스(Agentforce)'의 매출 성장세를 통해 기업 고객의 AI 채택 흐름을 확인할 수 있는 가늠자가 될 것으로 보인다. 델은 AI 서버 수요의 핵심 지표로 주목된다. 

미 국채 시장에서는 20년물 국채 입찰이 시장 관심사다. 최근 30년물 국채 금리가 19년 만의 최고치를 기록하는 등 장기물 매도세가 이어지는 가운데 입찰 결과는 미 국채 시장 분위기를 보여줄 전망이다. 

이번 주 후반 발표될 4월 개인소비지출(PCE) 물가지수도 핵심 이벤트다. PCE는 연준이 2% 연간 인플레이션 목표 설정에 선호하는 지표로 28일 발표된다. 같은 날 1분기 국내총생산(GDP) 수정치도 공개된다. 


mj72284@newspim.com

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현대건설, 압구정3구역 품었다 [서울=뉴스핌] 송현도 기자 = 현대건설이 올해 강남권 최대어로 불리는 '압구정3구역' 재건축 사업을 수주했다. 지난해 압구정2구역에 이어 공사비 5조5000억원이 넘는 3구역까지 품으며 압구정 일대 브랜드 타운 조성에 박차를 가하고 있다. 압구정3구역 투시도 [사진=현대건설] ​25일 정비업계에 따르면 압구정3구역 재건축 조합은 이날 오후 총회에서 현대건설을 시공사로 최종 선정하는 안건을 가결했다. 전체 조합원 3988명 중 2621명(투표율 65.7%)이 참여한 이번 투표에서 현대건설은 찬성 2332표를 얻어 89.0%의 높은 득표율을 기록했다. 반대는 156표(6.0%), 기권 및 무효는 133표(5.0%)로 집계됐다. 해당 사업은 지하철 3호선 압구정역 인근에 위치한 기존 3934가구를 최고 65층, 5175가구 규모로 재탄생시키는 프로젝트다. 전체 공사비는 5조5000억원을 상회한다. ​현대건설은 입주민 전용 무인 셔틀 서비스, 하이엔드 커뮤니티 등을 도입하고, 세계적인 건축 그룹 OMA 및 모포시스와 협력해 한강 변 8개주동에 차별화된 외관을 구현할 방침이다. ​한편 압구정5구역은 오는 30일 시공사 선정 총회를 개최할 예정이며, 현대건설과 DL이앤씨가 수주 경쟁을 벌이고 있다. dosong@newspim.com 2026-05-25 18:31
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'히든스테이지' 6월26일 스타트 [서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 올해로 4회째를 맞는 싱어송라이터 경연대회 '히든 스테이지' 본선 진출 20팀의 경연 영상이 오는 6월 26일부터 뉴스핌TV 유튜브 채널을 통해 공개된다. 히든스테이지 공식 홈페이지. [사진= 히든스테이지 사무국] '히든 스테이지'는 종합 뉴스 통신사 뉴스핌과 감엔터테인먼트가 주최하며, 문화체육관광부·한국콘텐츠진흥원이 후원한다. 이번 대회에는 총 300여 팀이 지원해 예심부터 치열한 경합을 벌였다. 지원자 연령대는 10대부터 50대까지 고루 분포했으며, 최고령은 56세, 최연소는 13세 초등학교 6학년생으로 세대를 초월한 참여 열기를 보였다. 예선 심사는 창작력(40%)·대중성(30%)·실연 역량(20%)·지원 성실도(10%) 기준으로 진행됐으며, SNS 기반 인디 아티스트부터 드라마 OST 작사·작곡 경험자, 유재하 음악 경연 수상자, 지상파 오디션 출신까지 실력파 지원자들이 대거 몰렸다. 여성 참가자로는 보리(25)·김나라(27)·박희수(32)·혼즈(32)·변미리(26)·오아(30)·신직선(36)·도이주(20)·마린(28)·채수빈(27)·박지은(23) 등 11명이 이름을 올렸다. 이 중 신직선(36)은 제2회 본선 진출 경험을 가진 재도전자로 눈길을 끈다. 남성 참가자로는 정상호(정점·28)·최혁준(심각한 개구리·33)·윤준(27)·윤태경(34)·정다운(25)이 개인 자격으로 본선에 올랐다. 팀 부문에서는 남성 팀 구구(26)와 블낫블(23)이 본선에 진출했다. 혼성 팀으로는 김은찬 밴드(23)와 Che!vee(28)가 나란히 이름을 올렸다. Che!vee는 제3회 본선 출신으로 이번에 다시 본선 무대에 오르며 재도전자 계보를 이었다. 지난해 열린 제3회 히든스테이지 톱10 결선 진출자 유튜브 동영상. [사진= 히든스테이지 사무국] 본선 진출 20팀은 29일부터 6월 4일까지 MR 및 인터뷰 자료를 제출하면 된다. 이어 6월 9일부터 12일까지 여의도 뉴스핌 본사에서 유튜브 라이브 클립 녹화가 진행된다. 본선 경연 영상은 6월 26일 유튜브 채널 '뉴스핌 TV'를 통해 첫 공개된다. 이후 매주 금요일 2팀씩 10주간 8월 28일까지 순차 공개된다. 9월 10일부터 14일에는 심사위원단 2차 본선 심사가 진행된다. 9월 25일 결승 진출 톱 10이 발표된다. 시상 규모는 총 1200만 원으로, 문화체육관광부 장관상인 대상(500만 원)을 비롯해 한국콘텐츠진흥원장상 최우수상(300만 원)·우수상(200만 원)·루키상(200만 원) 등이 수여된다. 6월26일부터 싱어송라이터 경연 대회 '히든 스테이지' 유튜브 경연이 시작된다. [사진 = 뉴스핌 DB] fineview@newspim.com 2026-05-26 12:14

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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