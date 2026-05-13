SKAI, 성균관대와 '차세대 AI' 공동 개발 MOU 체결

AI 핵심 요약beta
- 스카이월드와이드와 성균관대 AICOSS가 13일 차세대 AI 기술 공동 개발을 위한 업무협약을 체결했다.
- 양측은 에이전틱 AI와 그래프 온톨로지를 결합해 자율적 판단·실행이 가능한 지능형 의사결정 시스템 구현을 목표로 한다.
- 스카이월드와이드는 알고리즘과 프레임워크를 지원하고 성균관대는 연구 인프라를 제공해 기술 고도화를 추진한다.
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[서울=뉴스핌] 박가연 인턴기자 = 지식 그래프 기반 하이브리드 AI 및 데이터베이스 솔루션 기업 스카이월드와이드(SKAI)가 성균관대학교 인공지능혁신융합대학사업단(AICOSS)과 차세대 인공지능(AI) 기술 공동 개발을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 13일 밝혔다.
이번 협약은 정부의 AI 산업 육성 기조에 맞춰 '에이전틱 AI' 시장 선점을 위한 전략적 협력이다. 양측은 이번 협약을 통해 에이전틱 AI와 그래프 온톨로지(Graph Ontology)를 결합, AI가 자율적으로 판단·실행하는 지능형 의사결정 시스템 구현을 목표로 한다.
협약에 따라 스카이월드와이드는 에이전틱 AI 알고리즘과 실행 프레임워크, 지식 데이터 모델링 기술을 지원한다. 성균관대 AICOSS는 연구 인프라와 알고리즘 개발 노하우를 결합해 기술 고도화를 주도한다. 이를 통해 AI 기반 의사결정 자동화 시스템과 데이터 관계 분석 엔진을 공동 개발할 계획이다.
양 기관은 국책 과제 및 정부 지원 사업 공동 참여를 비롯해 세미나와 워크숍 등 기술 교류 프로그램을 운영한다. 스카이월드와이드는 기술 내재화와 솔루션 사업 확대를, 성균관대는 실무 연구 성과 도출과 인재 양성을 추진하며 차세대 AI 기술 표준화 기반을 마련할 방침이다.
신재혁 스카이월드와이드 대표는 "이번 협약은 AI가 자율적 판단과 실행이 가능한 의사결정 주체로 발전하는 전환점이 될 것"이라며 "그래프 온톨로지와 에이전틱 AI를 결합한 차세대 AI 인프라를 통해 산업 전반의 AI 고도화를 선도하겠다"고 말했다.
스카이월드와이드는 향후 성균관대 AICOSS와 공동 연구 프로젝트를 본격화하고, 개념검증(PoC)과 산업 적용 프로젝트를 통해 에이전틱 AI 기반 서비스 모델을 구체화하며 글로벌 시장 경쟁력을 확보해 나갈 계획이다.
eoyn2@newspim.com