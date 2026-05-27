컴투스플랫폼, 대만 디김과 맞손…중화권 게임시장 공략 강화

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대만·홍콩·마카오 퍼블리싱 네트워크 확보

게임 백엔드 '하이브' 현지 서비스 확대 추진

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 컴투스홀딩스 자회사 컴투스플랫폼이 대만 퍼블리셔 디김(DiGeam)과 전략적 파트너십을 체결하고 중화권 게임 시장 공략 강화에 나섰다.

컴투스플랫폼은 이번 협력을 통해 디김이 향후 서비스하는 PC·모바일 게임 라인업에 자사의 올인원 게임 백엔드 서비스(GBaaS) '하이브(Hive)' 적용을 우선 검토한다고 27일 밝혔다.

최석원 컴투스플랫폼 대표(왼쪽)와 심정화 디김 상무가 파트너십 계약 체결 후 기념촬영을 하고 있다. [사진=컴투스홀딩스]

하이브는 인증, 결제, 데이터 분석 등 게임 운영에 필요한 핵심 기능을 단일 소프트웨어 개발 키트(SDK)로 제공하는 서비스다. 컴투스플랫폼은 앞서 대만 결제 솔루션 기업 소프트월드(마이카드)와 협력해 현지 결제 인프라를 구축한 데 이어, 이번 제휴로 대만·홍콩·마카오 등 중화권 퍼블리싱 네트워크까지 확보하게 됐다고 설명했다.

지ᅟᅡᆫㄴ 2017년 설립된 디김은 '귀혼', '카발', '실크로드', '에오스' 등 국내 게임 IP를 현지화해 서비스해온 대만 게임 전문 퍼블리셔다.

최석원 컴투스플랫폼 대표는 "국내 게임사들의 중화권 진출 기회를 확대하는 계기가 될 것"이라고 말했다.

syu@newspim.com