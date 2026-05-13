컴투스, 야구게임·서머너즈워 힘입어 1Q 영업익 207% 급증

AI 핵심 요약beta
- 컴투스가 13일 1분기 매출 1447억원 영업이익 51억원 기록했다.
- 야구 게임과 서머너즈 워 흥행으로 영업이익 206.9% 증가했다.
- 하반기 제우스 오만의 신 출시로 성장세 이어간다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
하반기 '제우스: 오만의 신' 출시…신작 공세 본격화
[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 컴투스가 야구 게임과 '서머너즈 워'의 안정적인 흥행에 힘입어 올해 1분기 영업이익이 큰 폭으로 증가했다. 하반기에는 신작 다중접속역할수행게임(MMORPG) '제우스: 오만의 신'을 앞세워 성장세를 이어간다는 전략이다.
컴투스는 13일 연결 기준 올해 1분기 매출 1447억원, 영업이익 51억원을 기록했다고 밝혔다. 영업이익은 전년 동기 대비 206.9% 증가했다. 별도 기준으로는 매출 1229억원, 영업이익 77억원으로 집계됐으며, 별도 영업이익 역시 47.1% 늘었다.
실적 개선은 야구 게임 라인업이 이끌었다. 컴투스는 한국프로야구(KBO)와 미국프로야구(MLB) 기반 게임들이 시즌 개막 효과와 국제 대회 연계 프로모션, 주요 선수 업데이트 등에 힘입어 국내외에서 높은 호응을 얻었다고 설명했다. 출시 12주년을 맞은 '서머너즈 워: 천공의 아레나'도 '반지의 제왕' 컬래버레이션과 신규 콘텐츠 업데이트를 통해 안정적인 매출을 이어갔다.
컴투스는 하반기 신작 출시를 통해 성장 모멘텀 확대에 나선다. 오는 3분기 MMORPG '제우스: 오만의 신'을 국내 시장에 선보인다. 그리스 신화를 배경으로 한 세계관과 대규모 전투, 고품질 그래픽 등을 앞세운 작품으로 최근 티저 공개 이후 기대작으로 주목받고 있다.
일본 인기 애니메이션 지적재산권(IP) 기반 게임 '도원암귀 크림슨 인페르노(Crimson Inferno)'도 연내 출시를 목표로 개발 중이다. 이 밖에도 '전지적 독자 시점', '가치아쿠타: 더 게임(The Game)', 'A랭크 파티' 등 글로벌 콘텐츠 기반 신작 라인업도 확대하고 있다.
기존 흥행작 서비스도 강화한다. 컴투스는 '서머너즈 워' 글로벌 e스포츠 대회 '서머너즈 워 월드 아레나 챔피언십(SWC)'을 통해 글로벌 팬덤 확대에 나서는 한편, 야구 게임 시리즈는 올해 역대 최대 매출 경신을 목표로 시즌 맞춤형 콘텐츠와 온·오프라인 이벤트를 확대할 계획이다.
syu@newspim.com