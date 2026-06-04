'KODEX 200' 순자산 30조 돌파…국내 ETF 사상 최초

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

연초 이후 순자산 19조1281억원 증가

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 삼성자산운용은 'KODEX 200'의 순자산이 30조8249억원을 기록했다고 4일 밝혔다. 국내 상장지수펀드(ETF) 사상 처음으로 단일 ETF 순자산이 30조원을 넘어선 것이다. 지난해 10월 순자산 10조원을 돌파하고, 올해 4월 20조원을 넘어선 지 2개월 만이다.

KODEX 200은 2002년 10월 상장한 국내 최초·최대 규모 ETF다. 삼성전자·SK하이닉스 등 국내 대표 기업들을 중심으로 코스피200 지수에 폭넓게 투자하는 상품이다.

연초 이후 KODEX 200의 순자산은 19조1281억원 늘어 올해 전체 ETF 가운데 순자산 증가폭 1위를 기록했다. 같은 기간 개인 투자자의 순매수 규모는 2조6394억원이다. 올 들어 연초 이후 수익률은 133.6%이며, 2002년 상장 이후 누적 수익률은 2750%다. 개인형 퇴직연금(IRP) 및 확정기여형(DC) 등 연금계좌를 통한 장기 투자자들의 관심도 늘고 있다.

[사진=삼성자산운용]

KODEX 200의 순자산 확대에 힘입어 삼성자산운용 KODEX ETF 전체 순자산은 지난달 29일 200조원을 넘어섰다. 현재 KODEX ETF 전체 순자산은 203.7조원으로 시장점유율은 40%에 육박한다.

정재욱 삼성자산운용 ETF운용3팀장은 "KODEX 200 ETF는 대한민국 경제 성장과 함께하며 상징성을 구축해 온 상품"이라며 "앞으로도 반도체를 비롯한 대표 기업들의 성장에 따른 장기 성과와 낮은 거래비용을 바탕으로 투자자들의 장기 자산 형성을 돕는 역할을 지속할 것"이라고 말했다.

dconnect@newspim.com