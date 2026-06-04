대원제약, 美 학회서 '비만·장기보호' 4중 작용제 전임상 결과 발표

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체중 최대 50% 감소·혈당 개선 확인

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 대원제약이 미국당뇨병학회(ADA 2026)에서 비만 치료와 장기 보호 기능을 동시에 겨냥한 차세대 대사질환 치료제 후보물질의 전임상 연구 결과를 공개한다.

대원제약은 오는 5일부터 8일(현지시간)까지 미국 뉴올리언스에서 열리는 미국당뇨병학회 학술대회(ADA 2026)에 참가해 팜어스 바이오사이언스와 공동 연구 중인 'GLP-1/GIP/GCG/Gastrin 4중 작용제(Quadruple Agonist)'의 전임상 연구 결과를 발표한다고 4일 밝혔다.

[로고=대원제약]

이번에 공개되는 후보물질은 비만 치료 과정에서 체중 감량뿐 아니라 췌장 베타세포 보호와 신장 기능 개선까지 동시에 유도하도록 설계된 다중 표적 기반 신약 파이프라인이다.

대원제약은 기존 비만 치료제가 장기 투여 과정에서 체중 감소 효과가 둔화되거나 장기 기능 저하 우려가 제기돼 왔다며, 이번 전임상 연구를 통해 이러한 한계 극복 가능성을 확인했다고 설명했다.

학회에서는 독자적인 다중 작용제 설계 방식과 차별화된 수용체 활성 지표를 비롯해 동물모델에서 확인한 체중 변화, 음식 섭취량, 혈당 변화 등 세부 전임상 데이터를 공개할 예정이다.

해당 4중 작용제는 기존 3중 작용제 기전에 가스트린(Gastrin) 수용체 활성화 기전을 추가한 물질이다. 이를 통해 세포 재생과 장기 보호 측면의 기능을 보완했다.

전임상 시험 결과에 따르면 식이 유도 비만 실험쥐 모델에서 약물 투여 22일 만에 대조군 대비 최대 50% 이상의 체중 감소 효과를 나타냈다. 공복 혈당의 경우 대조군이 223mg/dL를 기록한 반면, 시험 물질 투여군에서는 최대 70mg/dL 수준까지 감소하며 약리적 유효성을 확인했다.

김주일 대원제약 R&D부문 부사장은 "대사질환 분야에서 차별화된 다중 작용제 파이프라인의 전임상 데이터를 축적해 왔다"며 "가스트린 기전 융합을 바탕으로 단순한 비만 치료를 넘어 장기 기능 회복까지 동시에 실현하는 대사질환 신약 개발에 나서겠다"고 말했다.

sykim@newspim.com