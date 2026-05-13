대원제약, 모발·피부 동시 관리 건기식 '모발콜라겐 3X' 출시

AI 핵심 요약beta
- 대원제약은 13일 모발콜라겐 3X를 출시했다.
- 이 제품은 저분자 콜라겐 펩타이드로 모발 개선과 피부 보습·손상 유지에 도움을 준다.
- 노화로 인한 모발 가늘어짐·피부 건조를 타깃으로 흡수율 높은 스틱형으로 제작했다.
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[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 대원제약은 종합건강기능식품 브랜드 대원헬스가 모발과 피부 건강을 동시에 관리할 수 있는 개별인정형 건강기능식품 '모발콜라겐 3X'를 출시했다고 13일 밝혔다.
이 제품은 식품의약품안전처로부터 3중 기능성을 인정받은 저분자 콜라겐 펩타이드를 주원료로 사용했다. 해당 성분은 모발 상태 개선과 피부 보습, 자외선에 의한 피부 손상으로부터 피부 건강 유지 등에 도움을 줄 수 있는 것으로 확인됐다.
일반적으로 노화에 따라 체내 콜라겐 합성이 감소하면 두피와 모발을 구성하는 단백질이 줄어들어 모발이 가늘어지고 피부 건조 현상이 나타나기 쉽다.
대원제약은 중장년층에서 자주 나타나는 이러한 신체 변화에 주목해 '모발콜라겐 3X'를 기획했다고 밝혔다.
특히 제품에는 140년 전통의 콜라겐 전문 기업인 '아사히 젤라틴(Asahi Gelatine)'의 효소분해 공법이 적용됐다. 이를 통해 512달톤(Da) 크기의 어린(魚鱗) 저분자 콜라겐으로 제조해 체내 흡수율을 높였다. 소비자 편의성을 고려해 물 없이 섭취 가능한 스틱형 파우치 형태로 제작했으며, 사과맛을 더해 콜라겐 특유의 비린 맛을 줄였다.
대원제약 관계자는 "모발콜라겐 3X는 피부 보습뿐 아니라 모발의 윤기와 탄력을 체계적으로 관리하고자 하는 소비자를 위해 기획된 제품"이라며 "기능성과 섭취 편의성을 모두 고려하는 소비자들에게 적합한 선택지가 되길 기대한다"고 말했다.
sykim@newspim.com