헥토이노베이션, 영업익 502억원..."역대 최대 실적"

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= IT 기반 정보 서비스 기업 헥토이노베이션이 2025년 연결 기준 매출액 3758억원, 영업이익 502억원을 기록하며 역대 최대 실적을 경신했다고 11일 밝혔다. 각각 전년 대비 17.6%, 2.7% 증가했다.
회사에 따르면 IT 서비스, 핀테크, 헬스케어 등 전 사업 부문에서 최고 매출액을 달성했으며, 특히 헬스케어 부문이 전년 대비 40.4% 성장하며 호실적을 견인했다. 매출 성장 대비 완만한 영업이익 성장률은 미래 매출 견인을 위한 전략적 신사업 투자 영향으로 분석된다. 회사 측은 향후 신규 글로벌 사업 추진을 위한 투자 및 인프라 구축이 완료되면 수익성이 개선될 것으로 전망했다.
헥토이노베이션은 2025년 역대 최대 매출을 기반으로 스테이블코인 관련 신성장 동력 확보를 통해 중장기 성장 기반을 강화했다. 2025년 9월 블록체인 지갑 인프라 기업 헥토월렛원을 인수하며 스테이블코인 시장 진출을 공식화하고 디지털자산 생태계의 관문인 지갑 기술력을 내재화했다.
현재 회사는 USDC 발행사 서클(Circle)의 스테이블코인 전용 블록체인 메인넷 아크(Arc) 퍼블릭 테스트넷(Public Testnet)에 국내 유일의 지갑 분야 파트너사로 참여 중이다. 스테이블코인 금융과 기업 결제에 특화된 서클의 차세대 블록체인 아크 참여를 통해 글로벌 수준의 기술 경쟁력을 시장에서 인정받았다는 평가다.
헥토이노베이션은 올해 스테이블코인 중심의 디지털 월렛 생태계를 조성하며 글로벌 시장 진출에 속도를 낸다. 단순한 보관 기능을 넘어 결제와 송금, 플랫폼 서비스가 월렛 안에서 이어지는 생태계 구축이 핵심이다. 특히 월렛·결제·플랫폼 간 고객 데이터를 연계해 글로벌 사용자들에게 차별화된 편의성을 제공하고, 강력한 고객 락인(Lock-in) 효과를 창출해 글로벌 시장 영향력을 빠르게 키워나갈 계획이다.
한편 주주총회 안건에는 주당 500원의 현금 배당 계획도 포함됐다. 헥토이노베이션은 코스닥 상장 이후 매년 현금결산배당을 시행하는 등 주주환원 노력을 지속적으로 실천하고 있다. 2024년에는 배당성향 25% 이상, 자사주 정기 소각 등의 내용을 담은 3개년 주주환원 계획을 발표하고 매년 일관된 주주환원 정책을 실천 중이다.
이러한 지속적인 주주환원 정책과 기업가치 제고 노력에 따라 배당주 상장지수펀드(ETF)를 비롯 다양한 ETF에 편입되는 등 재무건전성과 성장성을 인정받고 있다.
이현철 헥토이노베이션 대표이사는 "올해 헥토이노베이션은 회사가 보유한 보안·인증 기술력과 서비스 노하우를 바탕으로 글로벌 스테이블코인 시장의 인프라 선점에 나서겠다"며 "디지털자산 생태계의 핵심 관문인 지갑 인프라를 안전하고 편리하게 제공함과 동시에 헥토월렛원, 헥토파이낸셜 등 그룹사와의 사업 시너지를 극대화해 기업가치를 높이겠다"고 밝혔다.
