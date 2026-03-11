클래식 넘어 프리미엄으로…롯데웰푸드, 빼빼로 첫 프리미엄 라인 선보여

더블 레이어 구조·마다가스카르 바닐라 적용…풍부한 식감과 풍미 강조

클래식 중심 포트폴리오 확장…프리미엄 빼빼로 시즌 한정 판매

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 롯데웰푸드가 빼빼로 브랜드 최초의 프리미엄 라인 제품 '더블리치 솔티바닐라' 빼빼로를 출시했다고 11일 전했다.

이번 신제품은 기존 빼빼로와 차별화된 식감과 풍미를 강조한 제품으로, 브랜드 포트폴리오를 프리미엄 영역까지 확장하기 위해 기획됐다.

롯데웰푸드 더블 리치 솔티 바닐라 제품. [사진=롯데웰푸드 제공]

'더블리치 솔티바닐라' 빼빼로는 더블 레이어 구조를 적용해 기존 제품 대비 더욱 풍부한 식감을 구현했다. 특히 에어레이션 공법을 활용해 도톰하고 부드러운 코팅층을 형성했으며, 이를 통해 기존 빼빼로보다 약 4.6배 많은 스위트 코팅량을 구현한 것이 특징이다.

원료 역시 프리미엄 콘셉트에 맞춰 차별화했다. 마다가스카르산 바닐라빈을 사용해 깊고 풍부한 향을 살리고, 안데스 호수염을 더해 단맛과 짠맛이 조화를 이루는 풍미를 완성했다. 이를 통해 기존 제품보다 한층 깊고 균형 잡힌 맛을 구현했다는 설명이다.

롯데웰푸드는 이번 신제품 출시를 계기로 빼빼로 브랜드의 제품 포트폴리오를 확대한다는 계획이다. 그동안 클래식 라인 중심이던 제품 구성에 프리미엄 라인을 추가해 소비자 선택의 폭을 넓히겠다는 전략이다.

프리미엄 빼빼로 '더블리치 솔티바닐라'는 3월 중순부터 전 채널을 통해 판매되며 시즌 한정으로 운영된다. 롯데웰푸드 관계자는 "더블 레이어 구조와 프리미엄 원료를 적용해 기존 제품과 차별화된 풍미를 구현했다"며 "앞으로도 프리미엄 라인업을 지속 선보여 빼빼로 브랜드 경험을 확대해 나갈 계획"이라고 말했다.

