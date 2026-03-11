"35년 고마워요"…교촌치킨, 역대급 할인 '교촌페스타' 연다

'땡큐 위크'부터 럭키드로우까지…대규모 고객 감사 프로모션 진행

농심 협업 '포테토칩 교촌간장치킨맛' 증정…앱 주문 이벤트도 확대

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 교촌에프앤비가 창립 35주년을 맞아 대규모 고객 감사 프로모션 '교촌페스타(KYOCHON FESTA)'를 진행한다고 12일 전했다.

이번 행사는 그동안 교촌치킨을 사랑해준 고객에게 감사의 의미를 전하기 위해 마련된 이벤트로, 시그니처 메뉴 할인과 다양한 경품 이벤트 등 대형 프로모션으로 구성됐다.

국내 대표 상생 프랜차이즈 교촌치킨을 운영하는 교촌에프앤비㈜가 창립 35주년을 맞아 대규모 고객 감사 프로모션 '교촌페스타(KYOCHON FESTA)'를 개최한다. [사진=교촌에프앤비 제공]

행사의 핵심은 11일부터 15일까지 진행되는 '땡큐 위크(THANK YOU WEEK)'다. 해당 기간 동안 교촌치킨 앱과 배달의민족 앱에서 시그니처 치킨과 인기 사이드 메뉴로 구성된 '데일리 메뉴' 세트를 최대 5000원 할인된 가격에 구매할 수 있다. 주문 수량 제한 없이 세트당 5000원의 무제한 할인 혜택이 적용돼, 두 세트를 주문하면 1만원이 할인되는 방식이다.

또한 스테디셀러 메뉴인 '한마리' 제품 4종(간장·허니·레드·반반)을 대상으로 행사 기간 동안 4000원 할인 혜택도 제공한다. 교촌의 대표 메뉴를 보다 부담 없는 가격에 즐길 수 있도록 해 고객 참여를 높이겠다는 전략이다.

이와 함께 교촌치킨 앱 회원을 대상으로 한 '럭키드로우' 이벤트도 마련됐다. 행사 메뉴를 주문한 고객 중 추첨을 통해 1등 1명에게 교촌치킨 100만원 금액권을 제공하며, 2등 5명에게는 50만원 금액권, 3등 20명에게는 3만원 금액권이 지급된다. 이 밖에도 국물맵떡 교환권, 허니치룽지 교환권, 앱 포인트 등 다양한 경품을 포함해 총 1800여 명에게 혜택이 제공된다. 당첨자는 3월 23일 발표된다.

행사 열기는 18일부터 이어지는 '시그니처 위크(SIGNATURE WEEK)'에서도 계속된다. 간장·허니·레드 등 시그니처 치킨 한 마리를 주문하면 농심과 협업해 출시한 '포테토칩 교촌간장치킨맛'을 증정하는 이벤트가 진행될 예정이다. 교촌에프앤비 관계자는 "창립 35주년을 맞아 고객들과 함께 의미를 나누기 위해 이번 행사를 마련했다"며 "그동안 보내준 성원에 보답하는 마음을 담아 준비한 교촌페스타를 통해 다양한 혜택과 즐거움을 경험하길 바란다"고 말했다.

mkyo@newspim.com