李대통령 던진 '싱가포르 공공주택 모델' 여야 공방...한국형 모델 나올까

"성남시장 시절부터 관심 있었던 싱가포르 정책 배워가야"

민주 "주거권 확보" vs 국민의힘 "1주택자 징벌적 과세 서막"

조국 "용산·서초에 토지임대부 고품질 주택 공급" 제안

[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 이재명 대통령이 싱가포르 국빈 방문 때 공공주택 모델을 극찬하며 정책 도입 의지를 밝힌 후 정치권에서 공방이 뜨겁다.

여당인 더불어민주당은 "주거권 보장을 위한 진심"이라며 엄호에 나섰고, 야당인 국민의힘은 "세금 공포"라며 비판했다. 범여권인 조국혁신당은 구체적으로 '한국형 99년 주택' 모델을 제안하며 실제 정책으로 이어질지 관심이 쏠린다.

◆李대통령 "싱가포르 모델 경이로워"…여야 '극과 극' 해석

이 대통령은 지난 2일 싱가포르 방문 때 "이 좁은 국토에서 주택이나 부동산이 전혀 사회 문제가 되지 않는 점이 놀랍다"며 "성남시장 시절부터 관심 있었던 싱가포르 정책을 많이 배워가야 할 것 같다"고 언급하기도 했다.

이에 대해 최보윤 국민의힘 수석대변인은 지난 8일 논평을 통해 "대통령의 무책임한 발언이 시장에 세금 공포를 불렀다"고 직격했다.

최 수석대변인은 "실거주 여부에 따라 세 부담을 극단적으로 차등화하는 싱가포르식 체계를 이식해 비거주 1주택자까지 보유세를 강화하려는 것 아니냐"며 이를 "체리피킹식 증세"로 규정했다.

이에 김현정 더불어민주당 원내대변인은 "국민의힘의 '증세 괴담'은 민생 발목잡기"라고 맞받아쳤다.

김 원내대변인은 "대통령 발언의 진의는 부동산을 투기판이 아닌 안식처로 만들겠다는 주거권 확보에 있다"며 "성공사례를 외면하는 것이야말로 정치적 체리피킹"이라고 비판했다.

[서울=뉴스핌] 이재명 대통령이 지난 2일 싱가포르 외교부에서 타르만 샨무가라트남 대통령과 면담을 하고 있다. [사진=청와대] 2026.03.03 photo@newspim.com

◆조국혁신당 "한국형 99년 주택" 제안…전면 가세

조국 조국혁신당 대표는 대통령의 의지에 전폭적인 공감을 표하며 구체적인 실천 방안을 제시했다. 조 대표는 "싱가포르는 되는데 왜 대한민국은 안 되느냐"며 3가지 개혁안을 내놨다.

조 대표는 우선 민간 독점주택 구조를 깨기 위해 국가가 거대한 공공시장을 만들어 민간과 경쟁해야 한다고 제안했다.

특히 용산공원과 서초동, 서울공항 등 핵심 입지에 국가가 토지를 소유하고 건물만 분양해 99년간 거주를 보장하는 "토지임대부 고품질 공공주택" 공급을 제안했다. 택지소유 상한과 개발이익 환수를 골자로 한 "신토지공개념 3법" 필요성도 역설했다.

이재명 대통령과 조국 조국혁신당 대표. [사진=더불어민주당]

◆부동산 투기 원천 봉쇄 '싱가포르식 주거 황금률'

정치권이 주목하는 싱가포르 모델의 핵심은 국토의 대부분을 국가가 소유하고 이를 바탕으로 저렴한 공급과 강력한 투기 차단을 동시에 실천한다는 점이다.

우선 싱가포르 국민의 80%가 거주하는 주택개발청(HDB·Housing and Development Board) 아파트는 국가가 땅을 소유하고 건물만 분양하는 토지임대부 방식이다.

땅값을 제외해 분양가를 대폭 낮추는 대신, 99년이 지나면 주택은 국가로 귀속된다. 집은 대물림하는 자산이라는 인식을 깨는 장치다.

또 실거주 의무가 매우 엄격하다. 분양 후 최소 5년은 반드시 직접 살아야 한다. 이 기간에는 매매나 임대가 엄격히 금지된다. 다주택자와 외국인에게는 징벌적 수준의 취득세(최대 60%)를 부과해 외부자본에 의한 가격거품을 원천 봉쇄한다.

