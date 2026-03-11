LG에너지솔루션, 전고체 배터리 실물 첫 전시…로봇·UAM 시장 공략

황화물계 전고체 셀·모듈 인터배터리 첫 공개

로봇·UAM 적용 후 전기차 단계적 상용화 전략

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = LG에너지솔루션이 전고체 배터리 전략을 공개했다. 로봇과 도심항공교통(UAM) 등 신규 시장을 시작으로 상용화를 확대한다는 계획이다.

LG에너지솔루션은 11일 서울 코엑스에서 열린 '인터배터리 2026'에서 황화물계 전고체 배터리 실물과 모듈을 처음 전시했다. 전기차와 휴머노이드 로봇, 도심항공교통(UAM) 시장 진입 전략도 함께 제시했다.

LG에너지솔루션 전고체 배터리 셀 [사진=LG에너지솔루션]

회사는 전고체 배터리 상용화를 단계적으로 추진하고 있다. 적용 시장과 기술 방식에 따라 상용화 시점을 구분하는 전략이다.

무음극계 전고체 배터리는 음극재 없이 집전체만 사용하는 구조다. 이론적으로 부피당 에너지 밀도를 크게 높일 수 있다.

LG에너지솔루션은 무음극계 방식을 로봇 등 차세대 애플리케이션에 우선 적용할 계획이다. 목표 시점은 2030년이다.

인터배터리 전시에서는 서비스 로봇과 휴머노이드, 산업용 로봇용 전고체 셀도 공개했다. 로봇과 UAM 시장은 초기 규모가 제한적이다. 다만 에너지 밀도 요구 수준이 높다. 차세대 배터리 기술 적용에 적합한 시장으로 평가된다.

LG에너지솔루션은 신규 시장에 전고체 배터리를 먼저 적용한다. 기술 완성도를 높인 뒤 적용 영역을 확대한다는 전략이다.

LG에너지솔루션 인터배터리 2026 현장 [사진=LG에너지솔루션]

전기차용 전고체 배터리는 흑연 음극 기반 기술을 중심으로 개발하고 있다. 초기 상용화 목표는 2029년이다.

흑연계 방식은 기존 리튬이온 배터리 공정과 연계성이 높다. 양산 안정성과 제조 경쟁력 확보에 유리하다.

LG에너지솔루션은 시장 특성에 따라 전고체 기술 방식을 구분하고 있다. 전기차에는 흑연계 방식, 로봇 등 신규 시장에는 무음극계를 적용한다는 전략이다.

핵심 소재와 공정 기술 개발도 진행 중이다. 전해질 소재 고도화와 고밀도 공정 기술 확보에 집중하고 있다.

