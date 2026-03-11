장동혁 "尹정부 의료개혁 급하게 추진...의료계 상처드린 점 반성 죄송"

장동혁 대표, 성분명 처방 저지 궐기대회 참석

"현장 목소리 제대로 반영 정책들 함께 만들 것"

[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 장동혁 국민의힘 대표가 11일 국회에서 열린 성분명 처방 저지 궐기대회에 참석해 윤석열 정부의 의료 개혁 실패에 대해 사과하고 앞으로 의료계 목소리를 적극 반영하겠다고 밝혔다.

장 대표는 이날 오후 궐기대회 현장을 방문해 "정치의 본령은 국민의 삶을 살피고 국민의 삶을 지키는 것"이라며 "사회 각 분야에서 다양한 목소리를 듣고 국민의 안전과 국민의 삶을 지키는 데 최우선을 두고 정치적 의사결정을 해야 한다"고 강조했다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 장동혁 국민의힘 대표가 11일 오후 서울 여의도 국회 본청 앞 계단에서 대한의사협회 주최로 열린 성분명처방 저지 궐기대회에 참석해 발언하고 있다. 2026.03.11 mironj19@newspim.com

장 대표는 "윤석열 정부에서 의료계의 목소리를 충분히 챙겨 듣지 못하고 급하게 의료 개혁을 추진하다 결국 실패했다"며 "그 과정에서 국민들께 불편을 드리고 또 의료계에 종사하는 많은 분들께 상처를 드렸다"고 말했다.

이어 "국민의힘이 이에 대해서 반성하고 죄송하다는 말씀을 드린다"고 사과했다.

그는 "앞으로 의료계의 목소리와 의료 현장의 목소리를 국민의힘이 더 새겨듣겠다"며 "충분히 소통하려는 노력을 하겠다"고 약속했다.

또한 "현장의 목소리가 제대로 반영된 정책들을 함께 만들어 가겠다"며 "멀지 않은 시간에 의사협회를 비롯해서 여러분들을 뵙고 현장의 목소리 그리고 의료계의 목소리를 더 담아내기 위한 노력을 하겠다"고 덧붙였다.

allpass@newspim.com