김혜경 여사 "여성 연대·참여가 사회 지탱…더 나은 내일 만드는 힘"

모교 숙명여대 찾아 세계 여성의 날 포럼

"여성 교육·리더십에 대한 지속적인 투자

다음 세대 위한 공정한 기회 확장 중요"

[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 김혜경 여사가 11일 모교인 숙명여자대학교를 찾아 "여성의 연대와 참여가 사회를 지탱하고 더 나은 내일을 만들어가는 강력한 힘"이라고 강조했다.

안귀령 청와대 부대변인은 김 여사가 이날 오후 서울 용산구 숙명여대에서 열린 '2026 세계 여성의 날 기념 숙명 국제포럼'에 참석했다고 전했다.

김혜경 여사가 11일 오후 서울 용산구 숙명여대에서 '2026 세계 여성의 날'을 기념해 열린 국제포럼에 참석해 축사를 하고 있다. [사진=청와대]

김 여사는 축사에서 "세계 여성의 날이 돌아올 때마다 여성의 권리와 존엄을 지키기 위해 헌신해 오신 수많은 분들의 노고를 떠올린다"며 "국민주권정부 출범 이후 처음으로 맞이하는 올해 세계 여성의 날은 더욱 각별한 의미를 지닌다"고 밝혔다.

김 여사는 "추운 겨울 광장에 모여 민주주의를 지켜냈던 여성들이 '올해의 여성운동상'을 수상했다는 반가운 소식도 들었다"며 "여성 교육과 리더십에 대한 지속적인 투자, 다음 세대를 위한 공정한 기회의 확장이 그 어느 때보다 중요하다"고 강조했다.

김 여사는 "여성 인재들이 국경을 넘어 교류하고 협력할 수 있도록 장을 넓히는 일 또한 대학의 중요한 사명"이라며 "대한민국이 명실상부한 실질적 성평등 국가로 나아갈 수 있도록 함께 최선을 다하겠다"고 약속했다.

김 여사는 "지금 이 순간에도 전쟁과 폭력 속에서 고통받는 여성들과 아이들이 있다"며 "하루빨리 그들의 눈물이 멈추고, 평화로운 일상 속에서 다시 웃음을 되찾는 날이 오길 간절히 기원한다"고도 희망했다.

김 여사는 앞서 이날 포럼에 참석한 각국의 주한 대사, 국내외 여성 리더, 학내 구성원과도 이야기를 나눴다. 김 여사는 베르나뎃 페르난데즈 주한 필리핀 대사에게 "최근 필리핀 국빈 방문 당시 페르디난드 마르코스 주니어 대통령 부부의 따뜻한 환대에 감사의 뜻을 전해 달라"고 말했다.

김 여사가 숙대에 외국인 학생들이 많은 것 같다고 언급하자 문시연 숙대 총장은 "한류국제학부를 신설해 한류 콘텐츠의 국제적 확산을 이끌 인재를 양성하고 있다"며 "미얀마와 네팔, 중국, 이탈리아, 프랑스 등 다양한 국가에서 온 유학생들이 공부하고 있다"고 설명했다.

김 여사는 "해외 순방을 갈 때마다 한국의 높아진 위상을 실감하게 된다. 한국을 더 잘 알려야겠다는 생각이 든다"며 "문화의 힘과 교육의 힘이 국가의 위상을 높이는 중요한 기반이라는 점을 다시 한번 느끼게 된다"고 말했다.

