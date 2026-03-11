[내일날씨] 전국 흐리고 경상·강원 영동 곳곳에 10~30mm 비

오후 경상·전라·충청도·강원영동 비나 눈

[서울=뉴스핌] 박우진 기자 = 목요일인 12일 전국이 흐리고 경상도, 전라도, 충청도 등 남부지방과 강원 영동지방을 중심으로 오후에 비가 내리겠다.

11일 기상청과 케이웨더에 따르면 12일 한반도는 중국 산둥반도 부근에 위치한 고기압 가장자리에 들겠다. 강원영동, 경상도 동해안은 동해북부해상에 위치한 고기압 가장자리에 들겠다.

[서울=뉴스핌] 이건주 인턴기자 = 전날 내린 비가 그친 뒤 기온이 급락하며 갑작스러운 눈비가 내리는 6일 오전 서울 종로구 광화문 광장에서 우산을 쓴 시민이 신호를 기다리고 있다. 2026.03.06 kunjoo@newspim.com

전국이 오후에 대체로 흐리겠다. 강원영동은 새벽부터 비나 눈이 오기 시작해 경상도 동해안은 아침, 충북과 전북, 경상도는 오후 한때 비가 오겠다.

예상 강수량은 강원영동과 울릉도, 독도에 10~30mm, 경상도 동해안은 5~10mm, 충북, 전북, 경상도는 5mm 미만이다.

아침 최저기온은 -2~7도로 예상된다. ▲서울 1도 ▲인천 2도 ▲춘천 -1도 ▲강릉 4도 ▲대전 1도 ▲대구 3도 ▲부산 5도 ▲전주 1도 ▲광주 2도 ▲제주 6도다.

낮 최고기온은 6~15도로 예측된다. ▲서울 13도 ▲인천 9도 ▲춘천 12도 ▲강릉 8도 ▲대전 12도 ▲대구 12도 ▲부산 13도 ▲전주 13도 ▲광주 13도 ▲제주 11도다.

미세먼지 농도는 강원영동이 오전 '한때 나쁨'은, 오후 '보통'이고, 강원영서와 부산, 울산은 오전에 '나쁨'에서 오후 '보통'으로 바뀌겠다. 이외 지역은 '나쁨'을 기록하겠다.

바다 물결은 남해와 동해상에서 0.5~2.5m, 서해상은 0.5~2.0m로 일겠다.

krawjp@newspim.com