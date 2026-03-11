[내일날씨] 전국 흐리고 경상·강원 영동 곳곳에 10~30mm 비

[서울=뉴스핌] 박우진 기자 = 목요일인 12일 전국이 흐리고 경상도, 전라도, 충청도 등 남부지방과 강원 영동지방을 중심으로 오후에 비가 내리겠다.
11일 기상청과 케이웨더에 따르면 12일 한반도는 중국 산둥반도 부근에 위치한 고기압 가장자리에 들겠다. 강원영동, 경상도 동해안은 동해북부해상에 위치한 고기압 가장자리에 들겠다.
전국이 오후에 대체로 흐리겠다. 강원영동은 새벽부터 비나 눈이 오기 시작해 경상도 동해안은 아침, 충북과 전북, 경상도는 오후 한때 비가 오겠다.
예상 강수량은 강원영동과 울릉도, 독도에 10~30mm, 경상도 동해안은 5~10mm, 충북, 전북, 경상도는 5mm 미만이다.
아침 최저기온은 -2~7도로 예상된다. ▲서울 1도 ▲인천 2도 ▲춘천 -1도 ▲강릉 4도 ▲대전 1도 ▲대구 3도 ▲부산 5도 ▲전주 1도 ▲광주 2도 ▲제주 6도다.
낮 최고기온은 6~15도로 예측된다. ▲서울 13도 ▲인천 9도 ▲춘천 12도 ▲강릉 8도 ▲대전 12도 ▲대구 12도 ▲부산 13도 ▲전주 13도 ▲광주 13도 ▲제주 11도다.
미세먼지 농도는 강원영동이 오전 '한때 나쁨'은, 오후 '보통'이고, 강원영서와 부산, 울산은 오전에 '나쁨'에서 오후 '보통'으로 바뀌겠다. 이외 지역은 '나쁨'을 기록하겠다.
바다 물결은 남해와 동해상에서 0.5~2.5m, 서해상은 0.5~2.0m로 일겠다.
