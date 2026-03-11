2월 가계대출 3개월째 감소…기업대출은 9.6조 '급증'

은행 수신 47.3조 유입 전환…3월 금리 급등·코스피 '반락'
[서울=뉴스핌] 박가연 인턴기자 = 은행권 가계대출이 3개월 연속 감소세를 이어갔다. 반면 기업대출은 설 명절 자금 수요와 은행들의 영업 확대 전략 등에 힘입어 증가 폭이 확대된 것으로 나타났다.
한국은행이 11일 발표한 '2026년 2월 중 금융시장 동향'에 따르면 2월 은행 가계대출은 전월 대비 3000억원 줄어든 1172조 3000억원으로 확인됐다. 지난해 12월(-2조원) 이후 3개월째 하락세지만 감소폭은 지난 1월(-1조 1000억원)에 비해 다소 축소됐다.
항목별로 보면 주택담보대출이 이사 수요 등으로 4000억원 늘며 증가 전환했으나, 기타대출이 명절 및 성과 상여금 유입 영향으로 7000억원 줄어 전체 하락을 주도했다. 다만 주식투자 수요가 기타대출의 추가 하락을 방어하면서 전체 가계대출 감소 폭이 줄어드는 데 영향을 미쳤다.
기업대출은 증가 규모가 상당폭 확대됐다. 2월 은행 기업대출은 한 달 새 9조 6000억원이 늘어 지난 1월(5조 7000억원)보다 증가 규모가 커졌다. 대기업대출은 은행권의 대출 확대 전략과 명절 운전자금 수요가 겹치며 5조 2000억원 증가했다. 중소기업대출은 은행의 포용금융 강화와 설 자금 수요가 겹치며 4조 3000억원 늘어났다.
자금시장에서는 회사채와 단기자금이 일제히 순상환 기조를 보였다. 회사채는 금리 변동성 확대에 따른 투자 수요 약화로 4조 1000억원 순상환됐고, 기업어음(CP)·단기사채도 일부 공기업의 단기부채 상환 영향으로 1000억원 감소했다. 반면 주식 발행 규모는 1000억원 수준을 유지했다.
금융기관 수신은 큰 폭의 증가세로 돌아섰다. 지난 1월 중 50조 8000억원이 빠져나갔던 은행 수신은 2월 들어 47조 3000억원 증가 전환했다. 기업 결제성 자금 등이 수시입출식예금(39조 6000억원)으로 대거 유입되고 정기예금(10조 7000억원) 역시 기업 여유자금과 지자체 자금 예치 등으로 늘어난 영향이다. 자산운용사 수신(48조 6000억원) 역시 주식형펀드를 중심으로 견조한 유입세를 유지했다.
금융시장 변동성은 3월 들어 확대되는 양상이다. 시장금리의 지표가 되는 국고채 금리는 미 연준(Fed)의 금리인하 기대 등으로 2월 말 3.04%까지 낮아졌으나, 유가상승 등 인플레이션 우려가 다시 제기되며 10일 기준 3.28%로 상승했다.
코스피는 주요 업종 실적 개선 전망 등에 힘입어 지난 2월 6307포인트로 사상 최고치를 경신했으나, 3월 들어 중동 정세 불안으로 위험회피 심리가 강화되며 10일 기준 5533선까지 급락했다.
