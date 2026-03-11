엄기천 포스코퓨처엠 대표 "K-배터리 위기, '원팀'으로 극복"

정부에 생산 보조금 확대 요청… "해외 유출 막을 근본 대책 소통할 것
엄기천 포스코퓨처엠 대표이사(한국배터리산업협회장)는 11일 "공급망 문제와 보호무역 등 위기 상황이 다가오고 있지만, 우리 배터리 생태계가 '원팀'이 돼 경쟁력을 갖고 극복할 수 있도록 협회가 실질적인 전략을 만들겠다"고 강조했다.
엄 대표는 이날 서울 강남구 코엑스에서 열린 국내 최대 배터리 전시회 '인터배터리 2026' 개막에 앞서 기자들과 만나 "북미 OEM 중심의 탈중국 정책과 EU 산업가속화법 등은 한국산 전지에 프리미엄이 존재하는 기회"라며 "단순 가격뿐만 아니라 기술 품질, 신뢰, 차세대 기술력을 바탕으로 K-배터리의 장점을 살려야 한다"고 말했다.
엄 대표는 정부의 지원 정책과 관련해 "지난해 생산 보조금을 처음으로 주었고 국회 등에서도 많은 관심을 가져주셔서 업계를 대표해 진심으로 감사드린다"며 "중국 등 다른 나라들도 생산 보조금을 적극적으로 지원하고 있는 만큼 우리나라도 필요하며 근본적으로 기업들이 해외로 나가지 않고 국내에서 영위할 수 있는 원인을 찾아 정부와 소통하겠다"고 밝혔다.
포스코퓨처엠의 사업 현황에 대해서는 LFP(리튬·인산·철) 양극재 진출 계획을 구체화했다. 그는 "LFP 쪽이 조금 늦었지만 포스코퓨처엠을 포함한 소재 3사가 올해 안에 양산품을 내는 것으로 계획하고 있다"며 "퓨처엠은 7~8월까지 기존 라인 개조를 완료하고 3분기 인증 절차를 거쳐 연말 정도에는 국내 고객사에 양산품을 제공할 것"이라고 설명했다.
차세대 제품인 전고체 배터리 양극재 공급 및 협력에 대해서도 언급했다. 엄 대표는 "전고체 배터리는 향후 중국을 추월할 수 있는 기술로, 미국 전고체 배터리 기업 팩토리얼에 일부 지분 투자를 진행했다"며 "팩토리얼 계획상 1~2년 후 유럽이나 미국 OEM의 슈퍼카 모델에 탑재할 것으로 보이는데, 거기에 자사 양극재가 들어갈 예정"이라고 말했다.
마지막으로 이번 행사의 의미에 대해 엄 대표는 "올해 인터배터리는 역대 최대 규모로 현재와 미래를 조망하는 글로벌 대표 플랫폼으로 자리 잡았다"며 "셀부터 소재·부품·장비까지 모든 산업 생태계가 모였기에 K-배터리의 경쟁력을 한눈에 볼 수 있는 자리"라고 평가했다.
