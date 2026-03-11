"전 세계 MZ 잡았다"…무신사 스탠다드, 온라인 거래액 162%↑

매장 외국인 매출 150억 돌파…130개국서 방문

온⋅오프라인 구매자 80%가 글로벌 MZ세대

[서울=뉴스핌] 이성화 기자 = 무신사의 캐주얼 웨어 브랜드 '무신사 스탠다드'가 해외 소비자 기반을 빠르게 넓히며 글로벌 패션 브랜드로서 입지를 공고히 하고 있다.

11일 무신사에 따르면 전 세계 13개 지역에서 운영 중인 글로벌 스토어 내 무신사 스탠다드의 지난해 거래액은 전년 대비 162% 성장했으며, 국내 무신사 스탠다드 매장의 외국인 매출은 150억원을 돌파했다.

무신사 스탠다드 아이파크몰 용산점에서 쇼핑 중인 고객 모습. [사진=무신사]

이 같은 성과는 트렌드에 민감한 젊은 소비층을 중심으로 나타났다. 지난해 130여 개국의 소비자가 무신사 스탠다드 매장을 방문한 가운데 온⋅오프라인 구매자의 약 80%가 MZ세대로 집계됐다.

무신사는 해외 시장 공략을 본격화한 이후 고품질·합리적 가격대의 제품 경쟁력과 브랜드 앰배서더 기반 마케팅 등으로 글로벌 MZ세대 중심의 팬덤이 형성되며 실제 구매로 연결됐다고 분석한다.

방한 관광객 유입이 많은 매장에서는 외국인 구매가 두드러지며 무신사 스탠다드가 K-패션을 경험하기 위한 필수 쇼핑 코스로 자리매김했음을 보여준다. 외국인 매출 비중은 명동점(55%), 한남점(44%), 성수점(42%), 홍대(40%), 강남(15%) 순으로 집계됐다. 구매 고객 지역별 비중은 중국(19%), 대만(18%), 일본(13%), 미국(12%), 싱가포르(6%) 등으로 주요 고객층이 아시아권을 넘어 미주권까지 확대된 것으로 나타났다.

무신사 스탠다드는 국내 매장에서 중국인 고객의 수요가 높아지는 데 주목해 아시아 최대 패션 시장인 상하이에 2개 매장을 연달아 출점하며 현지 접점을 강화하고 있다. 그 결과 한국에서의 브랜드 경험이 현지 방문과 구매로 이어지고, 중국 내 인지도 상승이 다시 국내 매장 방문으로 연결되는 긍정적인 연쇄 효과가 나타나고 있다.

무신사는 이 같은 성장세를 바탕으로 올해 국내외 주요 거점에서 오프라인 네트워크를 구축하며 성장세를 이어간다. 연내 20개 이상의 신규 매장을 추가해 60호점 개점을 목표로 하며 중장기적으로는 동남아 및 중동 등 신흥 시장까지 진출할 방침이다.

무신사 관계자는 "무신사 스탠다드는 기본에 충실한 제품력을 강점으로 세계 각지 MZ고객의 선택을 받으며 글로벌 패션 브랜드로서 존재감을 키우고 있다"라며 "국내외 핵심 상권에서 앵커 태넌트로서 글로벌 확장성을 입증한 만큼, 올해는 아시아 주요 시장을 중심으로 오프라인 매장을 2배 이상 늘리며 고객 접점을 적극적으로 확대할 것"이라고 말했다.

