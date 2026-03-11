신세계百, 탄소경영 특별상 수상...친환경 경영 성과

CDP(탄소정보공개프로젝트) 첫 참여서 'A-'등급 획득··· 친환경 경영 앞장

[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 신세계백화점이 글로벌 환경경영 인증기간인 CDP(Carbon Disclosure Project, 탄소정보공개프로젝트)로부터 '탄소경영 특별상' 을 수상했다고 11일 밝혔다. 기후변화 대응과 환경 경영 성과를 국제적으로 인정받은 것.

지난해 CDP 평가에 처음으로 참가했음에도, 공시 첫해에 글로벌 상위 수준인 'A-(리더십)' 등급을 기록했다. 이번 수상은 온실가스 감축뿐만 아니라 최근 글로벌 환경 경영의 핵심 화두인 '생물다양성 보전' 활동까지 아우르는 종합적인 성과라는 점에서 그 의미를 더한다.

신세계백화점이 글로벌 환경경영 인증기간인 CDP(Carbon Disclosure Project, 탄소정보공개프로젝트)로부터 '탄소경영 특별상'을 수상했다.

CDP는 2000년 영국에서 설립된 글로벌 비영리 기관으로 전세계 주요 도시 및 상장기업을 대상으로 기후변화, 수자원, 플라스틱 등 환경 관련 정보 공시를 요청 및 평가하는 세계 최고 권위의 ESG평가 기관으로 알려져 있다.

신세계백화점은 실질적인 사업장 탄소 감축을 위한 기술적 투자를 진행하고, 전 점포를 대상으로 탄소중립 인프라 확대하고 있다. 실제로 사업장 내 태양광 발전 및 지열 냉난방 시스템을 운영하고 있고, 폐수 재활용 시스템도 도입해 자원 효율을 극대화하고 있다. 아울러 AI기반 에너지 관리 시스템을 활용해 에너지 사용을 실시간으로 최적화하고, 고효율 환경영향 저감 설비를 지속적으로 교체하여 온실가스 배출량을 체계적으로 줄이고 있다.

여기에 유통업계 최초로 해양 생태계 복원과 탄소 흡수원 확대를 위해 부산 연안에 해양보호생물(잘피) 서식지 조성 사업도 전개했다.

'바다의 탄소흡수원'이라 불리는 블루카본인 잘피 서식지를 조성함으로써 해양 생태계의 생물 다양성을 확대하고, 자연 기반 솔루션을 통한 탄소 저감에 앞장선다. 이러한 생물 다양성 보전 노력은 이번 평가에서도 신세계만의 차별화된 환경 경영 사례로 높은 평가를 받은 것으로 보인다.

신세계백화점은 이번 수상을 계기로 탄소중립 로드맵을 더욱 정교화하고, 생물다양성 보전 활동을 사업 전략과 연계하여 지속적으로 고도화해 나간다는 방침이다.

신세계백화점 관계자는 "CDP 평가 첫 참여에서 리더십 등급을 획득하며 탄소경영 특별상을 수상한 것은 신세계의 독자적인 환경 경영 시스템이 글로벌 기준에 부합하고 있음을 보여준 사례"라며 "앞으로도 기후 변화 대응과 생태계 보전 등 다각적인 환경 경영을 통해 지속가능한 가치를 전달하는 기업으로 거듭날 것"이라고 말했다.

