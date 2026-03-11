글로벌 4700만 다운로드 게임, 보안 강화 '우르르 수비대'

플레이하드, 4,700만 다운로드 '우르르 용병단' 개발사

신작 '우르르 수비대', 리앱 보안 솔루션으로 해킹 선제 차단

글로벌 시장 신뢰도 상승과 서비스 확장 목표

[서울=뉴스핌] 정태선 기자 = 락인컴퍼니(대표 최명규)는 플레이하드(대표 신중혁)의 신작 모바일 게임 '우르르 수비대'에 자사의 모바일 앱 통합 보안 서비스인 리앱을 적용한다고 11일 밝혔다.

플레이하드는 글로벌 누적 다운로드 4,700만 건을 기록한 '우르르 용병단'의 개발사로, 전 세계 이용자를 대상으로 고품질 게임 서비스를 제공하는 글로벌 게임 기업이다.

플레이하드는 기존 서비스 중인 '우르르 용병단'에 '리앱 포 게임(LIAPP for GAME)'을 도입해 운영 안정성과 보안 신뢰성을 확보한 바 있다.

이번 신작 '우르르 수비대'에도 동일한 보안 체계를 확대 적용함으로써 출시 초기부터 해킹, 메모리 변조, 자동화 매크로, 불법 툴 사용 등 각종 보안 위협을 선제적으로 차단하고 이용자들에게 공정한 플레이 환경을 제공한다는 방침이다.

리앱은 앱 실행 시점부터 런타임 환경까지 전 구간에서 발생하는 해킹 위협을 실시간으로 탐지하고 차단하는 보안 솔루션이다.

게임 파일 및 메모리 위·변조 방지는 물론, 루팅 및 탈옥 단말기 접근, 치트 및 자동화 도구 사용을 행위 기반으로 분석해 방어한다.

특히 앱 재배포 없이도 보안 정책을 즉시 반영할 수 있으며 유니티(Unity), 언리얼(Unreal), 코코스(Cocos) 등 주요 게임 엔진과 폭넓은 호환성을 갖춰 다양한 모바일 게임 환경에 안정적으로 적용되는 것이 특징이다.

플레이하드 신중혁 대표는 "게임 보안은 단순한 기술 요소를 넘어 서비스 신뢰와 직결되는 핵심 경쟁력"이라며 "우르르 용병단에서 검증된 리앱을 신작에도 적용해 유저들이 해킹 걱정 없이 콘텐츠에만 집중할 수 있는 안정적인 플레이 경험을 제공하겠다"고 강조했다.

락인컴퍼니 최명규 대표는 "리앱은 모바일 게임 환경에 최적화되어 치트와 변조, 자동화 공격으로부터 서비스를 보호하는 데 탁월한 강점이 있다"며 "플레이하드와의 협력을 통해 더 많은 글로벌 이용자가 안전하고 공정한 게임을 즐길 수 있는 환경을 구축하게 되어 뜻깊게 생각한다"고 밝혔다.

두 회사는 이번 협력을 통해 변화하는 해킹 트렌드에 선제적으로 대응하며 기술 경쟁력을 고도화할 계획이다. 플레이하드는 게임 보안 경쟁력을 바탕으로 글로벌 시장에서의 신뢰도를 높여 서비스 확장에 박차를 가할 예정이다.

