누트라코스, KLPGA 이예원 프로와 후원 계약

[서울=뉴스핌] 이나영 기자 = 인크레더블버즈의 아미노산 전문 브랜드 누트라코스(NUTRAKOS)가 한국여자프로골프(KLPGA)의 신흥 강자 이예원 프로와 후원 계약을 체결했다고 11일 밝혔다.
누트라코스는 인크레더블버즈의 아미노산 전문 브랜드다. 이예원 프로는 안정적인 플레이와 흔들림 없는 멘탈로 KLPGA 최정상의 자리를 지키고 있는 골프계의 대표 선수다. 누트라코스는 이번 계약을 통해 이예원 프로의 프로페셔널한 이미지와 브랜드의 기술력을 결합해 골퍼들을 위한 '에너지 루틴'을 제시할 계획이다.
회사에 따르면 핵심 제품인 '누트라코스 액티브'는 이탈리아 기술 기반의 아미노산 10종 배합(10AA)과 SMC 설계를 적용해 세포 에너지 대사를 고려한 것이 특징이다. 카페인 중심의 일시적인 자극 방식과 달리 라운딩 동안 안정적인 에너지 리듬을 유지하도록 돕고 18홀 내내 기복 없는 퍼포먼스를 지원한다.
누트라코스는 최정상급 선수의 안정적인 기량을 뒷받침하는 기술적 완성도를 통해 프리미엄 아미노산 시장에서의 브랜드 경쟁력을 더욱 강화해 나갈 계획이다.
특히 이예원 프로의 앰배서더 발탁 후 첫 공식 행보는 오는 4월 25일부터 시작되는 '제2회 누트라코스 액티브배 직장인 골프대첩'이다. 이 프로는 이번 대회에 참여해 직장인 골퍼들의 열정을 응원하는 것은 물론 최종 우승팀과 함께하는 '프라이빗 라운딩' 프로그램에도 직접 참여해 팬들과 필드 위에서 호흡을 맞출 예정이다.
누트라코스 관계자는 "이예원 프로는 안정적인 경기 운영과 흔들림 없는 멘탈로 많은 골퍼들에게 신뢰를 주는 선수"라며 "누트라코스 액티브가 제안하는 에너지 루틴과 함께 골퍼들이 보다 안정적인 컨디션으로 라운딩을 즐길 수 있도록 다양한 활동을 이어갈 계획"이라고 말했다.
이예원 프로는 "누트라코스 앰배서더로 함께하게 되어 기쁘다"며 "누트라코스 액티브와 함께 좋은 컨디션을 유지하며 올 시즌 더욱 좋은 플레이를 보여드리겠다"고 소감을 전했다.
